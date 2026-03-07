Mbappé y Ester Expósito, cazados en París: las imágenes que hacen arder al madridismo

Kylian Mbappé no atraviesa su mejor momento con la camiseta del Real Madrid. El delantero francés ha vuelto a recaer en las lesiones y ahora enfrenta un esguince de rodilla, una lesión compleja cuyo tiempo de recuperación sigue siendo incierto. Actualmente, el '10' del conjunto merengue se encuentra en París mientras avanza en su recuperación física.

No obstante, no lo está haciendo solo, ya que ha sido pillado con una de las actrices españolas más populares del momento: Ester Expósito. Lo destapó la cuenta @AQABABE en sus redes sociales, adjuntando fotografías en las que aparecen juntos y acaramelados. Aunque, las imágenes no son del todo nítidas, se puede ver que son ellos.

No es un romance de un solo día, sino que la cuenta expone que también estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid, cuando quedaron a tomar algo por la noche en el 'rooftop' del hotel Pullman de Madrid. Una noche en la que no pararon de darse besos, según informa la cuenta.

También han salido a la luz fotografías en las que se les ve juntos en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Además, la actriz compartió el momento en sus redes sociales, aunque no se le ve el rostro al acompañante.

El motivo principal por el que la actriz española se encuentra en París es su invitación al Le Grand Dîner du Louvre, una cena exclusiva con más de 300 invitados internacionales, considerada uno de los eventos más destacados de la Semana de la Moda de París. Tampoco desaprovechó la oportunidad para verse las caras con el '10' del Real Madrid.

Mbappé y Ester Expósito, cazados / SPORT

Hasta el momento, ni el atacante francés ni la intérprete de 'Élite' han confirmado públicamente la relación, aunque las imágenes demuestren que se están conociendo y profundamente. En este caso, no parece que todo sea una simple coincidencia.

Mbappé, en el punto de mira

La semana del Real Madrid ha estado en boca de todos. El conjunto de Álvaro Arbeloa empezó perdiendo contra el Getafe en el Santiago Bernabéu, mientras Mbappé estaba de cena por París con Achraf Hakimi y otros compañeros de la selección francesa, según L'Equipe.

No han sido días fáciles para el club blanco, y a la afición no le ha gustado nada ver al '10' en París, disfrutando de su 'recuperación' junto a Expósito. Esta distracción podría influir directamente en su capacidad para alcanzar su máximo nivel y afrontar el tramo decisivo de la temporada. Ayer, Valverde salvó los muebles en Balaídos con un gol 'in extremis'. Por ahora, el conjunto de Arbeloa sigue vivo en LaLiga.