Mbappé estalla tras el batacazo de Lisboa: "No es normal lo de hoy, el último gol es una vergüenza"

Kylian Mbappé fue uno de los pocos futbolistas del Real Madrid que dio la cara tras la derrota ante el Benfica en Da Luz, que obliga a los blancos a pasar por la repesca. El delantero francés, autor de un doblete, no buscó excusas y realizó un análisis muy crítico del rendimiento del equipo blanco, especialmente en la primera mitad y el desenlace del encuentro, con un tanto de Trubin en contra en el último segundo. Sí, el portero, que hizo caso a Mourinho y sumió en el éxtasis al templo lisboeta.

"No sería sorprendente ir 5-1 al descanso"

“No es normal lo que hemos hecho hoy. Teníamos claro el objetivo de estar entre los ocho primeros para tener dos partidos menos y aliviar la carga, pero empezamos de manera muy floja”, explicó Mbappé. El atacante reconoció que el Benfica fue claramente superior antes del descanso: “Ellos merecieron marcar primero. Nosotros tuvimos una ocasión y marcamos, pensé que eso nos metería en el partido, pero fue todo lo contrario. Ellos fueron mejores y si al descanso íbamos 5-1 no habría sorprendido a nadie”.

En la segunda parte, el Madrid intentó reaccionar, pero sin éxito. “Salimos con la intención de cambiar lo que había pasado, marcamos un gol que duele un poco porque llega en una jugada directa, y a partir de ahí el partido se va. Cuando estás un gol abajo intentas apretar, pero el rival pierde tiempo y es parte del juego. No pusimos el ritmo ni la creatividad suficientes para generar ocasiones claras”, lamentó. Mbappé fue especialmente contundente al referirse al último tanto encajado: “El cuarto gol no cambia nada, pero da un poco de vergüenza”.

Más allá del partido, el francés insistió en un problema estructural del equipo esta temporada: la irregularidad. “No tengo una explicación clara. No tenemos continuidad en el juego y es algo que tenemos que solucionar. No podemos estar un día sí y un día no, eso no es de equipo campeón”, afirmó. Pese al golpe, Mbappé recordó que el Madrid sigue con vida en Europa y lanzó un mensaje a la afición: “No estamos eliminados y en LaLiga estamos en buena dinámica. Pido al Bernabéu que venga con ganas de apoyar al equipo. Si está con nosotros, vamos a hacer un buen partido el domingo (contra el Rayo, a las 14:00)”