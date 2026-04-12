Mbappé no entrena a tres días del Bayern por molestias tras recibir puntos

Continúan las malas noticias para el Real Madrid. Tras dar LaLiga casi por perdida en una semana negra en la que cayeron derrotados ante el Mallorca y empataron ante el Girona, los de Álvaro Arbeloa centran todos sus esfuerzos en la Champions League. El partido ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena puede suponer un punto de inflexión para los blancos, pero el reto es mayúsculo.

A solo tres días del encuentro, el equipo madridista ha confirmado en su página web que Kylian Mbappé no se ha entrenado con el grupo por molestias. "Courtois y Rodrygo continúan con sus procesos de recuperación. Mbappé, al que dieron puntos en la ceja derecha concluido el partido frente al Girona, no pudo saltar al césped por molestias y precaución", escribe el club.

Mbappé es atendido de la pequeña brecha en la ceja derecha producto de un codazo / EFE

El '10' del equipo blanco recibió un golpe de Vitor Reis en una de las últimas acciones del partido ante los de Míchel. Una acción que ha sido el foco de la polémica en los últimos días, ya que los locales reclaman que el VAR debió intervenir para que el árbitro señalara penalti.

A priori, la ausencia de Mbappé se trata únicamente de una medida de precaución y lo normal es que estuviera presente en el partido ante el Bayern. El Real Madrid se juega la temporada en ese partido y el delantero francés tiene la oportunidad de redimirse tras las críticas recibidas en la última semana.

Neuer frenó a Mbappé y al Madrid en el Bernabéu / EP

En las últimas cuatro titularidades del delantero, el conjunto de Arbeloa ha sufrido tres derrotas (Osasuna, Mallorca y Bayern) y un empate (Girona). Resultados pésimos para un equipo como el Madrid que han puesto al atacante en el punto de mira.

De caer eliminados en el Allianz, la temporada de los blancos quedaría prácticamente finiquitada salvo una caída casi imposible del Barça en la competición liguera. Sería la segunda temporada consecutiva en la que el conjunto que preside Florentino Pérez no logra ninguno de los tres títulos principales de la temporada.