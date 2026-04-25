Mbappé entra en fase crítica

Nadie podía imaginarlo cuando llegó en el verano de 2024, pero Kylian Mbappé está en el punto de mira. No tanto del Real Madrid, que como club sigue confiando plenamente en sus facultades y que defiende su rendimiento valorando la cantidad de goles que marca. Una parte importante del madridismo, sin embargo, empieza a señalar al francés por varios motivos.

Ante el Betis, el delantero cuajó un partido para olvidar. Ya había ocurrido ante el Alavés. Aquel día, el '10' de los blancos marcó, pero lo hizo en un encuentro en el que parecía jugar un partido distinto al de sus compañeros, con frivolidades, tacones y una serie de detalles y movimientos difíciles de entender teniendo en cuenta lo que se juega el Madrid a nivel de imagen en estas últimas semanas.

Kylian Mbappé, en el partido ante el Betis / AFP7 vía Europa Press

Frente a los de Pellegrini, de nuevo dio la sensación de que Mbappé estaba haciendo su partido. Cada vez que la pelota pasa por sus pies siente la imperiosa necesidad de hacer su jugada, de ser decisivo, pero curiosamente su toma de decisiones dejó mucho que desear.

El francés se ha hartado a marcar goles esta temporada, eso es innegable, pero lo que ha transmitido con relación al juego es que no mezcla bien con sus compañeros, con algunas excepciones como Arda Güler o Trent Alexander-Arnold. Sus movimientos no son los de un '9', pisa zonas en las que choca con Vinicius y Bellingham, condiciona el juego del equipo y, quizás lo peor, su indolencia a nivel defensivo permite muchas facilidades a los rivales y obliga a un trabajo extra a los centrocampistas.

Mbappé, ante el Betis / Julio Muñoz / EFE

Nadie duda de las cualidades de Mbappé, sería ridículo a pesar de que en muchas ocasiones técnicamente parece no ser todo lo pulcro que parecía en el imaginario popular. Los resultados, sin embargo, están en su contra. Dos temporadas sin lograr los títulos importantes, pasando desapercibido en momentos clave de la temporada y con la percepción de que sus goles ya no pueden tapar las implicaciones negativas que arrastra su presencia.

Tras el partido, el conjunto blanco celebró en su cuenta de 'X' que el delantero había cumplido 100 partidos con el Madrid. En menos de una hora dicha publicación acumulaba más de 1.000 comentarios, muchos de ellos negativos y en tono muy crítico con el atacante.

Mbappé ha entrado en una fase crítica. Desde su vuelta de la lesión de rodilla se le ha empezado a señalar porque su regreso coincidió con la caída de los de Arbeloa. La afición ya le tiene bajo sospecha y la paciencia se agota ante la falta de resultados. Cumplirá 28 años este 2026 y su carrera, hasta el momento, está lejos de lo que prometía cuando ganó el Mundial cuando apenas tenía 19. La próxima campaña será todavía más importante para él y para un proyecto que, en un principio, tenía que girar en torno a él.