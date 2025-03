Mbappé no entiende de descansos

Un doblete del francés Kylian Mbappé en seis minutos, en dos zarpazos del Real Madrid cuando perdía 1-0 ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica, le dieron los tres puntos y el liderato provisional de la Liga al conjunto blanco en un día marcado por el poco tiempo de descanso desde el partido de ‘Champions’ ante el Atlético de Madrid.

Dos horas antes del inicio del encuentro frente al Villarreal, el Real Madrid amplió su queja por el calendario, y lanzó un órdago a LaLiga. Según pudo saber la Agencia EFE de fuentes del club, no volverá a jugar un partido de LaLiga EA Sports que no cumpla las 72 horas de descanso recomendadas por la FIFA.

Sí lo hizo este sábado ante el Villarreal. Cuya hora de comienzo (18:30) le dejaba solo con 69 horas y media de distancia respecto a la de inicio del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid el miércoles, con hora de inicio a las 21.00.

Además, el derbi llegó a la tanda de penaltis y, por ello, acabó a las 23:45 de la noche del miércoles. Ya Ancelotti, el viernes en su rueda de prensa habitual a cada encuentro de la temporada, ejerció de portavoz del club. Una vez más, cada tres días.

"No lo entiendo, pero no podemos hacer nada. Tenemos que estar ahí y jugar el partido también", lamentó Ancelotti. "No lo entiendo porque lo mínimo de recuperación son 72 horas, pero es el calendario que hay y ojalá un día pueda cambiar", agregó.

"No hay nada más, creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se priorizan los derechos de televisión y el dinero, pero no se piensa en el riesgo de lesiones de jugadores. Es lo último en lo que se piensa", denunció.

Una posición del Real Madrid que anticipó la cadena de televisión del club instantes antes de anunciar el once titular para la visita a La Cerámica, asegurando uno de sus periodistas que este tipo de decisiones respecto a los horarios “condicionan” el campeonato.

Mbappé no entiende de descansos / EFE

Un campeonato que lidera con tres puntos de ventaja el Real Madrid. Con, eso sí, dos partidos más que el FC Barcelona y a la espera de su duelo ante el Atlético de Madrid del domingo a las 21:00. Dos equipos ‘Champions’ con más de un día de descanso extra que el conjunto blanco.

Y lo hace al ritmo de Kylian Mbappé. El galo demostró su superioridad y su condición de estrella rutilante este sábado en La Cerámica. Dos goles en dos disparos. En seis minutos. Culminando con maestría y serenidad dos jugadas del Real Madrid. La primera, aprovechando un rebote en un mano a mano de Brahim Díaz; la segunda, en un pase atrás de Lucas Vázquez. Del 1-0 al 1-2 a lomos de Kylian.

Un doblete que le hace apretar aún más la lucha por ser el máximo goleador de la competición. Un pulso que mantienen solo Robert Lewandowski y él; con el polaco con un tanto más (21) que los de Mbappé en LaLiga EA Sports.

Además, sus dos tantos le hacen seguir superando a jugadores históricos del Real Madrid en sus respectivas primeras temporadas en el conjunto blanco.

Este miércoles, según datos de BeSoccer Pro para EFE, ‘cayeron’ los 29 tantos de Davor Suker (43 partidos) y de Hugo Sánchez (49 encuentros) y los 30 de Ronaldo Nazario (en 40 duelos).

Mbappé suma ya 31 en 44 partidos disputados, sólo por detrás de Van Nistelrooy (33 dianas en 47 partidos), Cristiano Ronaldo (33 en 35) y el récord de Iván Zamorano (37 goles en 45).

Doblete del galo antes de un parón en el que, después de estar ausente de las dos últimas convocatorias de Didier Deschamps por, oficialmente, adelantar su periodo de adaptación al Real Madrid, volverá a liderar a Francia.