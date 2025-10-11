Mbappé enciende las alarmas en el Real Madrid

Alarmas encendidas con Kylian Mbappé en el Real Madrid. El delantero ha tenido que abandonar la concentración con la selección francesa después de pedir el cambio en los últimos compases del partido contra Azerbaiyán (3-0) por los problemas en el tobillo derecho con los que ya llegó a Clairefontaine.

La Federación Francesa de Fútbol ha anunciado la madrugada de este sábado, horas después del encuentro de clasificación para el Mundial de 2026, que el atacante "no podrá jugar contra Islandia" el próximo lunes tras "hablar con Didier Deschamps" y "ser liberado". Mbappé "no será reemplazado" en su combinado nacional y regresará a Madrid para someterse a las pruebas médicas correspondientes.

El seleccionador galo ya había asegurado, en declaraciones posteriores al triunfo frente a Azerbaiyán, que Kylian sufría "un dolor en el tobillo bastante importante". "Tenía el tobillo sensible", reconoció Deschamps. Las sensaciones iniciales ya no eran buenas y, después de consensuarlo con los servicios médicos franceses, se ha acordado que Mbappé vuelva a España para iniciar su recuperación.

Cabe recordar que Mbappé acabó el último partido del Madrid antes del parón de selecciones de octubre, ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, con molestias en el tobillo. El '10' blanco, sin embargo, quiso viajar a Francia para disputar los partidos de clasificación para la próxima edición de la Copa del Mundo. "Quiero jugar. La selección francesa es lo más importante. El entrenador sabe que quiero hacerlo y no hay una inquietud particular", declaró durante los primeros días de concentración, en los que se ejercitó al margen del grupo.

El futbolista merengue fue titular este viernes contra Azerbaiyán y prolongó el gran inicio de temporada que está efectuando para dar a Francia la tercera victoria en la fase de clasificación con un tanto que se fabricó casi en solitario en el descuento de la primera parte y un pase fenomenal que permitió a Adrien Rabiot acrecentar la ventaja.

En el 82', sin embargo, Mbappé pidió el cambio por sus problemas en el tobillo. En los próximos días se someterá a los pertinentes exámenes médicos para determinar el alcance de la lesión... con el clásico ante el FC Barcelona en el horizonte.