REAL MADRID
Mbappé empatiza con Mourinho: "No queremos decepcionarle ni fallarle"
El astro francés pone en valor la pasión que su nuevo entrenador ha conseguido impregnar en el vestuario blanco y reconoce cuál es su deseo para esta temporada
Si hablamos de Kylian Mbappé, podríamos pensar en un jugador anárquico, individualista o egoísta que, desde fuera, parece estar pensando más en sí mismo que en su alrededor. Aunque también, llegaríamos a la conclusión de que es uno de los mejores del mundo —si no el mejor—, uno de los más determinantes y, como bien él sabe, el que más goles hace. Nadie está por encima de él en ese apartado. Es todo ello un resumen de lo que Kylian ha sido para el Real Madrid en sus dos primeras temporadas vistiendo de blanco.
El mayor deseo de todos
Pero Mbappé cambia el chip cuando está totalmente comprometido con el entrenador. Pasó con Xabi Alonso al inicio de la pasada campaña, pasó con Deschamps en sus últimos partidos como seleccionador francés en este Mundial y está pasando en el regreso de José Mourinho. Muestra otro carácter, otras maneras de capitanear al equipo más allá de los goles y sus pensamientos se centran en el bien del equipo. Lo refleja en el verde y lo manifiesta cuando comparece ante los medios. "Es realmente importante para mí ganar la Liga de Campeones aquí en Madrid. Lo quiero más que nada." Fueron estas sus palabras tras vencer al Inter, recién anunciados los nominados al balón de oro y en un momento donde el galardón individual más prestigioso para un jugador, está haciendo mucho ruido desde diferentes ciudades.
Mou y sus aires de viveza
En plena zona mixta, respondiendo a CBC Sports Golazo, cuando Thierry Henry le preguntaba por los valores que ha transmitido el técnico luso desde que llegó este verano a un vestuario que venía fracturado de la temporada pasada, reveló con qué detalle de todos se ha quedado el propio Kylian. "Te hace sentir que estás vivo, te hace sentir activo en tu trabajo y en tu puesto, te hace sentir especial. Pone muchas cosas buenas dentro del campo y fuera de él. Tiene una intensidad muy alta en los entrenamientos y habla mucho con los jugadores".
La dirección la marcan los jugadores
Por otra parte, hizo hincapié en la obligación que tienen ellos como jugadores, añadiendose responsabilidades tanto a él como a sus compañeros y con el convencimiento de que los resultados llegarán en función del rendimiento que de la plantilla. "Sabemos a dónde quiere llegar, y sabemos qué quiere de nosotros y qué espera de nosotros". Es por ello, que Mou ha conseguido conectar con la parte emocional de sus jugadores, quienes ahora entienden la ilusión del portugués por ganar y que ellos muestren la competividad que desea. "Cuando el entrenador te da esa confianza y te da la pasión, no quieres decepcionarlo ni fallarle, y quieres dar lo mejor de ti".
Si parecía que José Mourinho iba a regresar con el latigo a Valdebebas, está siendo todo lo contrario. A esta altura de su carrera, todavía quedan muchas señas de identidad de aquel 'The special one' que oscilaba por los clubes europeos más poderosos convirtiendose en el personaje principal, pero en este Real Madrid, está liderando desde su imponente imagen y su manera de gestionar un vestuario de este calibre.
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