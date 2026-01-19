Mbappé ya ejerce de capitán en sala de prensa: "Es lo que le pedíamos"

Kylian Mbappé es el hombre franquicia del Real Madrid. El proyecto alrededor del que girará el club que preside Florentino Pérez, quien se empeñó, después de años de negativas, en convertirle en el jugador en la cúspide hasta 2029. Ni Vinicius ni Bellingham, a sus 27 años, con lo vivido en el PSG y la selección francesa, le corresponde la '10' del equipo blanco protagonizar ruedas de prensa como la previa al duelo contra el Mónaco de Champions (martes, 21:00 horas). Una intervención en la que defendió a Vinicius, Xabi Alonso, el club y todo sobre lo que le preguntaron.

Lo que el madridismo le pide a Mbappé

En 2017, un Real Madrid inmerso en el triplete inigualable de tres Champions bajo el mando de Zidane, hizo la primera gran oferta por un Kylian Mbappé que acababa de cumplir los 18 años. Vestía, precisamente, la camiseta del Mónaco. Por aquel entonces, las cifras que se dibujaron fueron demenciales: 180 millones de euros por un jugador que todavía no había ganado el Mundial y que llevaba apenas un curso en la élite.

Kylian Mbappé, junto a Falcao, en su etapa como jugador del Mónaco. / UEFA

Mbappé ya era por entonces una obsesión incipiente del Real Madrid, que vio cómo el PSG pagaba la cifra que precisamente se había puesto en el mercado como buena para llevarse al astro galo. En su momento, fue el segundo fichaje más caro del momento, solo superado por los astronómicos 222 millones de Neymar. De este modo, el ariete volvía a París, la que siempre consideró como su casa.

En 2024, después de un culebrón único en el mundo del fútbol -que ya es decir-, el Real Madrid consiguió por fin llevarse a la joya de su corona. Sin embargo, desde su llegada, el club no ha logrado estar a la altura de las expectativas. Lo que era un proyecto ganador, que venía de conquistar la 15ª Copa de Europa, se ha quedado en una entente incompleta, trufada de problemas contra los que Mbappé quiso salir al paso en el peor momento posible. Después de una crisis sistémica que amenaza con llevarle también por delante a él.

Defensa a ultranza sobre los medios

"No soy el más listo si digo que no fue fácil la salida de Xabi Alonso. Pero es así. En el Madrid debes estar preparado para cualquier situación y debes mostrar personalidad. Los aficionados están preparados para apoyarnos y nosotros debemos demostrar lo que podemos hacer. Vamos a luchar hasta el final. Podemos competir", reivindicaba un jugador sin brazalete, pero que ejerció como capitán. "Es lo que le pedíamos", fue el comentario más repetido en un madridismo que necesita líderes como el comer y ganar.

Mbappe: "Entiendo los pitos. La gente escucha a los periodistas y vienen con cosas en la cabeza" / REAL MADRID TV

El problema de los clubes modernos, y en especial del Real Madrid, es que sus jugadores hablan poco o nada en momentos de crisis. Eso provoca situaciones como la que describió Mbappé: "Hay cosas que se dicen que no son verdad. A veces es cierto el 10% y mentira el 90%. Pero nuestro trabajo es aceptarlo, pero a veces lo digo y no está bien. Cuando tengo la oportunidad de hablar, lo digo", reconoció el líder del Real Madrid, quien domina el relato comunicativo mejor que ningún otro compañero.

Su problema, y en general de esta plantilla, es que deben traducir las palabras en hechos. Mbappé se defendió ante los medios, a los que llegó a repreguntar sobre sus cuestiones, de su ausencia en la Supercopa salvo en los minutos finales. "Si tengo la oportunidad de jugar cada partido, lo haré. Hicimos un plan para volver en la Supercopa y no pudo ser contra el Atleti", rebobinó, aunque en la sospecha de la afición sigue estando su empeño por batir un récord de goles en año natural que solo le interesaba a él.