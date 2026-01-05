Mbappé, duda para viajar a Arabia

El Real Madrid tiene tres entrenamientos para preparar la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid (jueves 20,00 h.), en los que Xabi Alonso sabrá el estado físico de tres titulares: Mbappé, Huijsen y Tchouameni. La principal duda es si el francés estará o no en condiciones de viajar con el equipo este martes a tierras árabes.

El delantero galo regresó de vacaciones y se incorporó a los entrenamientos el pasado miércoles con dolores en la rodilla. Un problema que venía arrastrando desde hacía tiempo. Se sometió a una resonancia magnética que desveló un esguince de rodilla. Una lesión delicada que requiere un mínimo de 21 días de recuperación.

Riesgos con Mbappé

Sobre el papel, no cumple los plazos para jugar la Supercopa España, pero en el Real Madrid no tiran la toalla. Esperarán al entrenamiento de este martes para decidir si viaja o no a tierras árabes. Si lo hace, es porque creen que está en condiciones de jugar la final del domingo en caso de eliminar al equipo rojiblanco, partido que se perderá seguro.

Mbappé no es seguro que viaje a Arabia / Efe

Pese a todo, forzar su reaparición sería un riesgo ante la posibilidad de sufrir una recaída en una zona tan delicada como son los ligamentos de una rodilla. Podría dejar K.O. al francés para dos o tres meses si la lesión va a más. El próximo domingo habrían pasado once días desde que se descubrió la lesión, diez menos del tiempo mínimo de recuperación.

Tchouameni y Huijsen

Por otra parte, Xabi Alonso está pendiente de Huijsen y Tchouameni, que está previsto que viajen con el resto del equipo. El medio centro francés acabó tocado el partido ante el Betis, con una sobrecarga muscular según las primeras exploraciones a las que fue sometido tras el partido. El jugador se someterá a pruebas para saber el alcance real de esas molestias.

Asimismo, Dean Huijsen arrastra también una sobrecarga muscular que le impidió jugar contra el Betis. Al igual que Tchouameni, no se sabrá hasta el último entrenamiento del miércoles si están en condiciones de jugar contra el Atlético de Madrid, aunque Xabi Alonso es optimista y espera contar con los dos.