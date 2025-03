Mbappé, un dolor de muelas para el Real Madrid

Kylian Mbappé fue un huracán en los dieciseisavos de final contra el City. Marcó cuatro de los seis goles del 6-3 global, con un ‘hat-trick’ en el partido de vuelta. El madridismo se frotaba las manos. Ante sí aparecía ese jugador diferencial que deleitaba con su fútbol eléctrico y sus certeros remates. Pero todo fue un espejismo por culpa de un inoportuno dolor de muelas que le llevó a visitar al dentista. Desde entonces, se ha convertido en un dolor de muela para su equipo por sus lamentables actuaciones ante el Betis, en la Liga, y el At. Madrid, en la Champions.

Pasividad de Ancelotti

Dos partidos consecutivos con actuaciones negativas que han supuesto un lastre para el Real Madrid y parte de la culpa es de Carlo Ancelotti, incapaz de reaccionar y mandarlo a la ducha antes de tiempo. Una decisión que sí tomó Luis Enrique la temporada pasada en el PSG, dejando a la estrellita del equipo en el banquillo en bastantes partidos ante su indolente forma de jugar. Esa versión perezosa del francés ha vuelto a aparecer y a perjudicar claramente al Real Madrid, que lleva 180 minutos con un jugador menos. Dos partidos que coinciden con esa extracción molar que le ha alejado de su mejor versión.

Nadie va a dudar a estas alturas de la clase superlativa del jugador de Bondy. Un ‘killer’ en toda regla cuando se pone el traje de faena. El problema es que se lo pone en contados partidos y cuando no lo hace se convierte en un jugador comparsa que no aporta nada. Bueno sí, pérdidas de balón, errores repetidos, falta de intensidad, y, lo que reclama Ancelotti a sus jugadores, actitud y compromiso, las dos palabras que mejor reflejan al parisino. El Real Madrid ganó al Atlético de Madrid y lo hizo pese a Mbappé, algo que no pudo hacer ante el Betis en el Villamarín.

Los datos le señalan

En Sevilla Vinicius se sumó a Mbappé, siendo ambos un lastre para los blancos. El brasileño no mejoró demasiado ante los rojiblancos, pero sí se esforzó en tener actitud y compromiso sin balón y lo intentó cuando entró en juego, aunque sin demasiado éxito. Solo la actuación de Brahim, el mejor de los blancos junto a Valverde, y Rodrygo disfrazaron el mal partido del francés y los fuegos de artificio lanzados por Vinicius. El culpable es Ancelotti, incapaz de tomar medidas cuando todo el madridismo reclamaba banquillo para el francés.

El italiano lo mantuvo en el campo los 90 minutos y nadie sabe por qué. Mbappé conectó 49 veces con el balón y cinco fueron hacia adelante sin progresar en ninguna, con 14 pérdidas. Solo en una acción encontró un pasillo entre la defensa atlética, pero dio un toque de más para errar una asistencia clara a Vinicius que se encontraba solo para marcar. Tiró una vez a puerta y acertó en 33 de los 40 pases que dio, pero solo tres hacia adelante. Y condujo el balón 28 veces y solo dos hacia adelante. En definitiva, una actuación decepcionante la suya y la de su entrenador.