Un Mbappé dolido por los pitos intentará jugar ante el Getafe

Kylian Mbappé se llevó una de las pitadas de la noche en el Santiago Bernabéu. Su imagen, con una gorra en un palco reservado, fue enseñada por el videomarcador del estadio madridista y el público reaccionó con pitos.

Los hinchas blancos mostraron de esta manera su disgusto porque el francés no intentara seguir en el campo en el partido frente al Arsenal y pidiera el cambio en los últimos minutos por unas molestias en el tobillo.

Mbappé sufrió un leve esguince que no le impedirá participar en la final de la Copa del Rey. Kylian estaba también sancionado frente al Athletic Club por su expulsión frente al Alavés, pero la idea era no forzar la recuperación hasta el sábado.

Sin embargo, los pitos de la afición pueden llevar a un cambio de planes. Mbappé se plantea ahora jugar ya algunos minutos el miércoles frente al Getafe como una muestra de compromiso.

Mbappé fue expulsado ante el Alavés por una dura entrada a Antonio Blanco / EFE

El crack ha visto como a la afición no le sentó nada bien que no hiciera el esfuerzo de tratar de continuar sobre el terreno de juego con el último tramo de partido por disputarse y aún quedar tres goles para soñar con la remontada.

Mbappé quedó disgustado por los silbidos de este domingo y maquilló su imagen en el final del encuentro celebrando de una manera muy eufórica el tanto de Federico Valverde.

'Culpable' del KO ante el Arsenal

La eliminación en la Champions League dejó muy tocado al madridismo y se buscaron culpables. Vinicius, uno de los señalados, reaccionó sobre el terreno de juego disputando un gran encuentro desde el inicio. Fue la mejor manera para evitar el ruido del Bernabéu.

Vinicius consiguió el perdón del Bernabéu con un gran partido frente al Athletic / Associated Press/LaPresse / LAP

En cambio, Mbappé no pudo estar sobre el césped y el club le hizo un flaco favor mostrándolo en el videomarcador. No se esperaba que el público la tomara con un jugador que hasta la fecha había ofrecido brotes verdes, con sus 22 goles en la Liga, aunque con su autoexpulsión en Mendizorroza complicó la Liga y faltó su instinto goleador en la eliminatoria frente al Arsenal cuando no vio puerta ni en el partido de ida y de vuelta.

Mbappé quiere redimirse con algunos minutos en Getafe y, especialmente, en la final de la Copa del Rey del sábado en La Cartuja. El 2-5 en la Supercopa de España y el 0-4 en la Liga aún colean entre los aficionados blancos que se temen lo peor en este nuevo clásico.