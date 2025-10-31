Mbappé disfruta su corona con dos 'bestias' al acecho

Con una gran sonrisa y ante la presencia de todos sus compañeros, Kylian Mbappé ha recogido este viernes el trofeo Bota de Oro de la temporada 2024-25. Un premio que el francés se ha ganado a pulso, demostrando un rendimiento superlativo de cara a puerta en su primer año vestido de blanco, a pesar de la decepción en el club en cuanto a títulos colectivos.

En total fueron 31 tantos los que marcó el delantero madridista el curso pasado, imponiéndose en la clasificación a Viktor Gyokeres, que marcó 39 goles, pero se vio perjudicado por la puntuación de los tantos que se le otorga a la liga portuguesa. Tras ellos se situaron Mohamed Salah (29 goles), Robert Lewandowski (27), Harry Kane (26), Mateo Retegui (25), Alexander Isak (23), Marmoush (22) y Haaland (22).

Es la primera Bota de Oro que gana Mbappé en su carrera, a pesar de que ya había sido máximo goleador de la Ligue 1 en seis ocasiones (18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23 y 23/24), siendo también el pichichi de otras competiciones como la Champions League de la temporada 23/24 y el Mundial de Qatar 2022.

Esta temporada, el ex del PSG ha empezado como un tiro. En Liga, que es la competición que cuenta para la Bota de Oro, suma 11 goles en 10 partidos, lo que le da 22 puntos. Sin embargo, este año tendrá rivales muy duros para hacerse con el premio.

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, a la finalización del partido contra el Villarreal / Andreu Esteban

Es el caso de Harry Kane y Erling Haaland. El año pasado, el noruego se perdió varios partidos por una lesión en la recta final de la temporada, lo que perjudicó claramente sus opciones. Por lo que respecta al inglés, su situación fue muy similar a la de Mbappé, asumiendo su papel en un nuevo club y un nuevo país y logrando grandes cifras a pesar de todo.

El futbolista del Bayern de Múnich es el actual líder de la Bota de Oro si solo tenemos en cuenta las grandes ligas (competiciones como la Eliteserien noruega o la Allsvenkan sueca ya están en la recta final). Kane lleva 12 goles en 8 partidos, con una asombrosa media de 1,5 tantos por encuentro.

Harry Kane, líder ofensivo del Bayern de Múnich / CHRISTOPHER NEUNDORF

De esta forma, se sitúa por delante de Haaland (11 goles en 9 partidos con una media de 1,22 tantos por encuentro) y el ya mencionado Mbappé (11 goles en 10 partidos con una media de 1,10 tantos por encuentro). El siguiente en la lista sería Joaquín Panichelli, que está sorprendiendo a todos esta temporada en el Estrasburgo y que ya suma 9 goles en 10 partidos.

Los tres titanes del gol apuntan a una lucha feroz por alzarse con la Bota de Oro. Curiosamente, ellos son los tres últimos ganadores (Haaland en la 22/23, Kane en la 23/24 y Mbappé en la 24/25). La próxima, salvo sorpresa mayúscula, volverá a llevar uno de sus nombres.