Mbappé dice basta: "La respuesta siempre es la misma: ganamos mucho dinero"

Kylian Mbappé ha tomado la palabra en la rueda de prensa previa al partido de la selección francesa ante Ucrania, que será el inicio del camino de los de Deschamps rumbo al próximo Mundial. El futbolista del Real Madrid ha repasado toda la actualidad del combinado nacional, pero también ha hecho una llamada a la cordura con la cantidad de partidos que tienen que jugar los futbolistas.

Mentalidad de cara al Mundial: "Estoy muy contento de poder empezar una nueva temporada. He venido con mucha determinación, ha empezado bien y puede ir aún mejor. Es un gran año para mi club, mi selección y para mí. Tenemos todo lo necesario para hacer grandes cosas. Ahora hay que hacerlas. Intento concentrarme sobre todo en cada partido que se me presenta, y no necesariamente en todo el año. Empieza mañana (viernes) con mi selección, en una fase de clasificación que no es fácil y que debe llevarnos a Estados Unidos".

El sistema de la selección francesa: "¿Qué me aporta? No mucho. Puedo jugar en cualquier sistema, pero le aporta mucho al equipo. Permite tener fluidez ofensiva, combinar, tener capacidad para ser peligroso. Conlleva riesgos en términos de equilibrio, en el plano defensivo. Ahí es donde debemos insistir para que nuestras fortalezas no se conviertan en debilidades. Encajamos cinco goles contra España, no encajamos ninguno contra Alemania, pero podemos encajar tres o cuatro en la primera parte sin Mike Maignan. Es un sistema bastante bueno, teniendo en cuenta nuestras fortalezas y debilidades".

Protestas contra el calendario: "No sé si realmente se puede estar preparado para jugar una temporada de 60 partidos. Por mi experiencia, desde mi punto de vista como aficionado, no recuerdo haber visto a ningún jugador disputar 60 partidos al máximo nivel. Estar preparado físicamente, sí, pero en términos de nivel, no es posible. Hay momentos en los que no estás tan bien. La temporada pasada sufrí una gastroenteritis. Mi pensamiento ha evolucionado. ¿Jugamos demasiado? Lo pensaba, pero ya no lo creo necesariamente. Entiendo a la gente en sus sofás que quiere ver muchos partidos. Solo necesitamos descansar un poco más durante las vacaciones, para regenerar el cuerpo e intentar volver. Podemos dar explicaciones, pero la respuesta es siempre la misma: 'ganáis mucho dinero, así que jugad'. Si nos quedamos ahí, el debate nunca terminará. Cuando veía a equipos jugar partidos amistosos cuando aún no habíamos terminado la temporada, no me parecía normal. No quiero que, como jugador, digamos que no queremos jugar ciertos partidos. Hay un problema. Todo el mundo debe encontrar una solución por el bien de todos".

Lo que más le impresiona de Deschamps: "Soy yo quien ha evolucionado a su lado, más que a la inversa. Es un monumento del fútbol francés, tanto como jugador como entrenador. Su currículum habla por sí solo, pero no solo eso. Llegó en un momento en el que la selección francesa no era lo que es hoy. Ha sabido volver a situarla en primera línea. Le estaremos eternamente agradecidos. Tenemos dos estrellas en la camiseta y él ha contribuido a las dos. Eso lo dice todo. Esperamos ayudarle en su última temporada, según él mismo ha dicho, levantando la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva York".