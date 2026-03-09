Mbappé, dos días para decidir

Kylian Mbappé cogerá un avión desde París a Madrid este domingo para volver a Valdebebas. Los días libres del francés para recuperarse de su lesión de rodilla han terminado y ahora le tocará seguir su recuperación desde la ciudad deportiva blanca con los servicios médicos del club.

Su presencia en el partido de ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City sigue siendo una incógnita, aunque está prácticamente descartada. El francés tendrá dos sesiones de entrenamiento para comprobar si puede estar disponible. Según apuntan desde Madrid, la mejoría en los últimos días ha sido positiva, aunque el margen de tiempo es muy corto y ni el club ni el jugador quieren forzar lo más mínimo.

El propio Mbappé ha dejado claro desde el primer momento que su deseo es llegar al duelo ante el equipo de Pep Guardiola, uno de los partidos clave de la temporada para el conjunto blanco. Sin embargo, el delantero también tiene la mirada puesta más allá del calendario inmediato.

El Mundial, prioridad para Mbappé

El atacante francés no quiere arriesgar su rodilla pensando en el Mundial, una cita que tiene marcada en rojo y su máxima prioridad. Su entorno asegura que el jugador quiere evitar cualquier recaída que pueda comprometer su presencia en el torneo y no forzaría ante el City a menos que sea tremendamente necesario.

Kylian Mbappe nota su molestia en la rodilla en el partido contra el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De hecho, en Francia se da por hecho que Didier Deschamps lo incluirá en la próxima convocatoria para los amistosos del combinado galo en Estados Unidos durante el parón de marzo, frente a Brasil (26 de marzo) y Colombia (29 de marzo). Eso sí, su presencia en esa gira no implica necesariamente que vaya a jugar. Si la rodilla no está totalmente recuperada, el seleccionador no forzará su participación en los partidos.

Según informó L’Équipe, el viaje a Estados Unidos tiene también un fuerte componente económico. Nike y otros patrocinadores tienen compromisos promocionales ligados a la presencia del capitán de la selección francesa, por lo que su asistencia a la gira resulta muy importante para la federación y para las marcas.

Por ese motivo, aunque Mbappé continúe con molestias, todo apunta a que viajará igualmente con el equipo para cumplir con esos compromisos, aunque después no dispute minutos sobre el terreno de juego.

Malestar en parte del madridismo

Esta situación no ha pasado desapercibida entre algunos aficionados del Real Madrid. Parte del madridismo ha mostrado su malestar por el hecho de que Mbappé viaje con la selección francesa pese a estar lesionado, aunque sea para no jugar.

Mbappé está jugando con problemas en una rodilla y necesita descansar / EP

El enfado se debe a que el delantero no estuvo presente ni en el Santiago Bernabéu contra el Getafe, ni en Balaídos ante el Celta para apoyar al equipo en los dos últimos compromisos del Real Madrid, lo que ha generado críticas en redes sociales.

Mientras tanto, en Valdebebas esperan su regreso para comprobar si el francés puede acelerar su recuperación y llegar a tiempo para uno de los grandes desafíos de la temporada. Todo dependerá de cómo responda su rodilla en los próximos entrenamientos, pero su vuelta apunta más al partido del Etihad o incluso tras el parón. Mbappé no forzará.