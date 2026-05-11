Mbappé desquicia al Madrid

Nadie entiende nada con Mbappé. Ni los cercanos, ni los alejados ni los que le defendieron y mucho menos los que no lo hicieron. La 'storie' del francés con el texto 'Hala, Madrid' cuando el equipo iba perdiendo 2-0 en el clásico que decidió la Liga es una broma de mal gusto que ni el peor enemigo del club blanco habría ideado. Es imposible que sea algo casual, sobre todo sabiendo el 'clan' que tiene detrás el francés.

El doble plantón de Mbappé

El galo es una marca personal con un imperio que vive de todo lo que genera. Lleva así siendo años, por lo que pensar que lo de Mbappé es un descuido es ser muy generoso con la inocencia. Porque esta semana, uno de los debates fue si el Real Madrid es mejor con él. Demasiado recurrente. Hubo una coincidencia en que Vinicius nunca se borraba y así lo demostró con un doblete contra el Espanyol.

La historia de Instagram de Mbappé / Instagram

El hecho de que Mbappé se fuese cinco minutos antes del último entrenamiento previo al clásico, el último partido con algo en juego para el equipo que le paga más de 31 millones al año, deja entender que él toma sus propias decisiones al margen del club. Iba a ser suplente en el clásico. Por mucho que hayan intentado darle una protección que ha terminado por perder. La falta de apego de sus compañeros es ya un hecho.

El Real Madrid está confundido con una situación de la que es responsable. El endiosamiento con la Bota de Oro fue un momento de comunicación y marketing alejado de la mesura de un equipo que ha dejado atrás su rutina de éxitos. El acto en el palco de honor y el póster en la memoria del club fueron una celebración tan exagerada como el hecho de forzar para superar un récord inútil como el de goles en año natural.

Arbeloa: "No sé si va a jugar más"

Mbappé se ha puesto por encima del Real Madrid con actuaciones como la de este clásico, en el que ni siquiera ha viajado a Barcelona para hacer imagen. No es un gesto aislado. La sobrecarga le ha servido de pretexto para protegerse de cara al Mundial. Pero todo lo que ha hecho es por no haber tenido límites en un equipo que está en una situación difícil de reconducir, independientemente de la elección del entrenador.

Tomás Roncero: Mbappe ¿De que te ríes? / Chiringuito

La relación con Vinicius no es buena, ni en el campo ni fuera de ella. El que debería ser un recién llegado es un jugador que solo tiene jerarquía para tomar sus decisiones. Su inacción en el conflicto que se produjo entre Tchouaméni, su compañero de selección, y Valverde; acompañada de un gesto que Arbeloa definió como "descontextualizado", como salir riéndose de Valdebebas, le dejan en una situación muy delicada.

El comportamiento de Mbappé se examina con lupa. Ya no le sirve simplemente el número de goles que pueda marcar. La respuesta de Arbeloa sobre su disponibilidad para los tres partidos que quedan fue un ejercicio de morderse la lengua para dar a entender que nadie entiende a Kylian. "No lo sé. Quedan dos semanas. Según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no". La demostración del caos de un vestuario desquiciado donde la desconfianza es un mantra.