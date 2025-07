Mbappé desmiente las noticias: "Yo estaba en la otra punta del mundo"

Finalizado el Mundial de Clubes hace ya semanas, Kylian Mbappé se encuentra disfrutando tranquilamente de sus vacaciones, que se alargarán hasta el próximo 4 de agosto, cuando el Real Madrid inicie la pretemporada.

A pesar de eso, el delantero del equipo blanco tiene tiempo para mirar las redes sociales y para desmentir algunas informaciones que habían salido en las últimas horas en Francia.

Según 'Le Canard Enchaine', el capitán de la selección francesa se negó a ser el portador enmascarado de la antorcha en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos celebrados en París.

El medio francés fue todavía más allá, afirmando que la negativa de Mbappé tenía como motivo no ser la pieza central de la celebración. "Tony (Estanguet) se encargó personalmente de elegir a los portadores de la antorcha y, en consecuencia, de la elección del último. Con una extraña sorpresa: Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa de fútbol, rechazó la oferta del propio Estanguet de llevar la antorcha unos metros. La razón fue que no habría sido el último portador de la antorcha, un prestigio que creía que debía ser suyo. Pero no fue así: el privilegio recayó en el judoca Teddy Riner y la exatleta Marie-Josée Pérec", explican en su web.

Lejos de callarse, Kylian Mbappé ha querido responder con cierta ironía a la información mediante un mensaje en la red social 'X' en el que responde directamente a la noticia del medio francés.

"Muero de risa. Os habéis olvidado de decir que también quería ser el base del equipo de baloncesto, creo... Estaba relajándome de vacaciones al otro lado del mundo. No hay razón para ser el último portador de la antorcha ya que no tengo historia con los Juegos Olímpicos", escribió el futbolista del Real Madrid en su perfil oficial.

A pesar de estar de vacaciones, el nombre de Kylian Mbappé sigue muy presente en las noticias del día a día, especialmente en su país.