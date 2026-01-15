¡Mbappé, descartado para medirse al Levante!

El Real Madrid se encuentra en una dinámica muy negativa tras haber perdido dos títulos en una semana al caer en octavos de Copa del Rey contra el Albacete y perder la Supercopa de España frente al FC Barcelona. Además, en LaLiga está por detrás del propio Barça, a cuatro puntos del conjunto de Flick. Por si no fuera suficiente, el perder la final en Arabia ante el conjunto azulgrana le costó el cargo a Xabi Alonso, mientras que Arbeloa inició su ciclo con derrota.

En este sentido, el choque ante el Levante en el Santiago Bernabéu aparece en el calendario como una fecha importante para demostrar que la temporada no está terminada para los madridistas, aunque el nuevo técnico no podrá contar con su gran estrella de cara al encuentro.

Kylian Mbappé no jugará contra el Levante

Según información de 'L'Equipe', Kylian Mbappé será baja para el choque liguero en el segundo juego de la era Arbeloa. Según la información del medio francés, el dolor en su rodilla izquierda ha disminuido, pero todavía no está en condiciones para disputar un partido de alto nivel.

Mbappé forzó la tarjeta roja de Frenkie de Jong en la final de la Supercopa de España / EFE

Lo cierto es que las molestias del galo han generado bastante polémica, pues parecen 'intermitentes' al perderse algunos juegos y otros no. Los problemas físicos de Mbappé aparecieron justo antes del encuentro contra el Manchester City, que ya parecía un ultimátum para la etapa de Xabi Alonso en el banquillo merengue. Sin su máxima estrella, el Real Madrid cayó por la mínima y continúo de la mano del tolosarra. Tras el envite europeo, quedaban tres enfrentamientos y a Kylian le faltaban cuatro goles para empatar el récord histórico de máximo goleador del club blanco en un año natural, que poseía Cristiano Ronaldo.

Para sorpresa de muchos, el francés jugó los tres juegos y anotó los cuatro goles, aunque el forzar su extremidad le impidió tener minutos en los dos primeros partidos del 2026, ante Real Betis en Liga y Atlético de Madrid en semifinales de Supercopa. Después de un seguimiento minuto a minuto de si llegaría a la final para jugar contra el Barça, tuvo 15 minutos muy discretos que no impidieron la derrota. Ahora, después de perderse el partido que le costó la Copa del Rey a su equipo frente al Albacete, apunta a tampoco estar disponible este fin de semana. Sin embargo, según 'L'Equipe' no se arrepiente de haber forzado, pese a que ya no quiere correr ningún riesgo en el futuro.