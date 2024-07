El nuevo jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, acabó su participación con Francia en la Eurocopa 2024 tras ser eliminado por España. El papel de los 'bleus' en este torneo no fue nada bueno aunque se quedaran a un solo paso de la final. Francia pasó como segunda de grupo y se plantó a unas semifinales con un futbol poco vistoso.

Además, Mbappé no marcó goles en los partidos eliminatorios de la competición y se llevó muchas críticas por parte de la prensa francesa.

Mbappé en el punto de mira

Daniel Riolo, periodista francés de RMC, es conocido por sus críticas al entorno del fútbol de Francia. Ahora, después de la Eurocopa, duramente a su capitán: "Mbappé siempre me ha sorprendido, pero ese jugador ya no existe. Mbappé se ha descarrilado por completo, ha llevado un estilo de vida deplorable, ya no se centra en el fútbol, ha prescindido del entrenamiento".

El delantero empezará la semana que viene su nueva etapa en el Madrid y Riolo cree que jugar en el club blanco le puede salvar su carrera. "Tiene la suerte de ir al Real Madrid, y quizá sea el camino correcto que le salve, pero a los 25 años, el otro camino es el de Neymar y Verratti, lo que significa que ya no te entrenas como es debido, ya no tienes tu explosividad y ya no vales mucho”, declaró el periodista.

Además, Riolo tuvo unas palabras feas hacia Deschamps. Hace unos días le comentó al seleccionador francés: “Vete a jugar al pádel en Mónaco, sigue adelante. Realmente no quiere que Zidane se lleve a la selección de Francia porque sabe que toda la gente quiere eso".

Criticado por media Francia

Mbappé está siendo uno de los que más críticas recibe desde Francia tras su eliminación. El exjugador Emmanuel Petit declaró que "para mí no es un buen capitán tras las señales que ha enviado después de tomar posesión del cargo, casi forzado".

Lo que está claro es que en Francia no están contentos del papel de la subcampeona del mundo en 2022, y aún menos con Kylian Mbappé, que en esta Euro no ha podido guiar a su selección. El reto con el Madrid empieza ahora para Mbappé, con la intención de olvidarse su horrible verano en Alemania.