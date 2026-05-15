Mbappé, depredador de caza menor

La afición del Real Madrid ya sabe quien es Kylian Mbappé. Un depredador del gol pero de cacería menor. Se le acusa de egoísta, de jugar para sí mismo y de que sus goles solo valen para engordar su currículo y no el del equipo. Es un jugador espectacular, pero se cuestiona la rentabilidad en el juego colectivo y, también, de no aparecer en las citas importantes.

Lo mejor y lo peor

Esta temporada alcanza las 41 dianas, que suponen el 35,9% de los 114 goles que llevan los blancos. Sus tantos han sido clave solo en siete de los 54 partidos jugados por el Madrid hasta ahora, que suponen 19 de los 113 puntos sumados (16,8%) en las cuatro competiciones en la que han participado. Solo en la Superopa de España no marcó al llegar lesionado y jugar solo 14 minutos de la final ante el Barcelona.

Su pegada fue clave en las victorias ante Osasuna (1 gol), Oviedo 2), Villarreal (3 en los dos partidos), Girona (1), Rayo Vallecano (1) y Lyon (4). Once goles rentables y 30 que no lo fueron, aunque sí ayudaron a abrir marcadores, como ante el Barça de Liga con el 1-0 del 2-1 final, o redondear victorias a favor para engordar sus guarismos personales.

Mbappé se lamenta / Kiko Huesca/EFE

Su equipo echó en falta sus goles ante rivales de primer nivel como el At. Madrid: 1 gol en el 5-2 del Metropolitano y los dos goles al Bayern que no sirvieron de nada: 1-2 en el Bernabéu y 4-3 en el Allianz (marcó el 2-3 del 4-3 final). Lo mismo ocurrió ante el Benfica, al que le hizo dos goles en la fase de Liga para perder 4-2 en Lisboa. Tampoco marcó en los dos cruces de dieciseisavos con sendos triunfos de los blancos en Madrid (1-0), para perderse la vuelta por lesión (1-2).

Poca trascendencia

Además, no marcó en el triunfo ante la Juventus (1-0) o la derrota contra el Liverpool (1-0). Tampoco en los tres partidos ante el City, aunque solo jugó 17 minutos del tercero. Sí fue fundamental en la visita a Villarreal, tercero en la tabla: marcó los dos goles en la Cerámica (2-0) y otro en el Bernabéu, el tercero del 3-1 final. Ante el Betis y el Celta, quinto y sextos en la tabla, se fue de vacío, aunque solo jugó uno de los dos partidos ante ambos.

Mbappé ha sido la referencia constante de sus compañeros esta temporada. 25 de los 41 goles fueron asistidos de esta manera: Güler, 9; Vinícius, 6; Brahim y Bellingham, 2; Valverde, Huijsen, Trent, Asencio, Camavinga y hasta Courtois, 1. De los 16 goles restantes, 12 fueron de penalti, por lo que queda que solo se fabricó 4. Por último, sus recursos se limitan a marcar con el pie derecho, marcando 36 del total. Los goles con la izquierda, 3, y de cabeza, 2, son residuales.