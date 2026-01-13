Mbappé corta de raíz su relación con Xabi Alonso

Xabi Alonso ya es pasado en el Real Madrid tras ser destituido por Florentino Pérez después de la derrota en la Supercopa de España ante el FC Barcelona. El técnico donostiarra llegó en junio para implantar su idea de juego tras la mala temporada de Ancelotti, pero no acabó de dar con la tecla y perdió el apoyo del vestuario.

El presidente del Real Madrid no veía con buenos ojos el trabajo de Xabi Alonso, especialmente después de apartar a Pintus del primer equipo. Además, el equipo merengue no estaba rindiendo físicamente al nivel esperado.

En el comunicado, el Real Madrid expresó que "de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club".

El primer jugador en reaccionar a la destitución de Xabi Alonso fue Kylian Mbappé a través de Instagram, donde mandó un cariñoso mensaje: "Ha sido breve pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día".

Kylian Mbappé y Xabi Alonso / Associated Press/LaPresse / LAP

También, expresó que "te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras y que sabía mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo". Minutos más tarde, gran parte de la plantilla del Madrid reaccionó al cese.

Sin embargo, Elena Durán descubrió que el delantero francés dejó de seguir al entrenador de Tolosa, algo que está generando un gran revuelo mediático en redes sociales.

"Ni 24 horas y ya lo ha dejado de seguir. Y fue el primero en pronunciarse después de la destitución de Xabi Alonso y de hecho lo mencionaba. Sin embargo, sus compañeros de equipo siguen siguiendo a Xabi Alonso", explicó en su cuenta de TikTok.

Además, la creadora de contenido de DAZN desveló que anteriormente se seguían mutuamente, ya que para que Mbappé pudiera mencionar a Xabi Alonso era imprescindible que se siguieran. De lo contrario, no habría sido posible.