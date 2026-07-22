Mbappé intenta convencer a Olise para que fiche por el Real Madrid

Los jugadores son los mejores intermediarios que existen en el mundo del fútbol. En el Real Madrid, su capacidad para atraer a otros futbolistas se ha puesto en práctica de forma recurrente en los últimos años, aunque el clima del vestuario no siempre haya sido el idóneo. Jude Bellingham fue una pieza clave para convencer a Trent Alexander-Arnold de fichar por el conjunto blanco. Vinicius, por su parte, intercambió mensajes durante meses con Bellingham y con Kylian Mbappé para tratar de reunir un tridente que, de momento, no termina de funcionar. Ahora es el delantero francés quien intenta convencer a uno de sus compañeros de selección para sumarse a la nómina de galácticos.

Francia y la negativa del Bayern

Según informa Bild, Mbappé, capitán de la selección francesa, habría tratado de convencer a Michael Olise para que fichase por el Real Madrid. ¿Cuándo? Es una pregunta cuya respuesta solo conocen en el Bayern y que, por el momento, recibe una negativa rotunda. El club blanco también se ha alineado públicamente con esa versión, hasta el punto de publicar un comunicado en el que aseguraba no haber mantenido "ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno".

Michael Olise, en acción contra Inglaterra / Agencias

Una forma de salvaguardar las buenas relaciones que mantiene con el club bávaro, donde, pese a sentirse en una posición de fuerza, sí se vieron sorprendidos por las informaciones que surgieron durante el Mundial desde la concentración de la selección francesa. L'Équipe llevó a su portada que el extremo galo habría confesado a varios compañeros su deseo de abandonar el Bayern para fichar por el Real Madrid. Una versión que también publicó la edición alemana de Sky Sports y a la que ahora se suma Bild, identificando además a un nuevo protagonista.

De acuerdo con la información del diario alemán, Mbappé habría ejercido de "agente" para intentar convencer a Olise de un hipotético desembarco en el Santiago Bernabéu. Una operación que, en cualquier caso, se antoja compleja por el importante overbooking que existe en la zona alta de la escala salarial madridista. La llegada de un futbolista de ese calibre -decisivo, además, en la eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions- obligaría previsiblemente a una salida de similar impacto. Con el futuro de Vinicius todavía pendiente de resolución, las hipótesis continúan abiertas.

Un interés latente

El Real Madrid siempre ha manejado con enorme discreción cualquier interés por un futbolista cuyo nombre negó oficialmente mediante un comunicado y que el propio Florentino Pérez se encargó de desmentir cuando, en plena campaña electoral, fue preguntado por el jugador por el que presentaría una oferta de 150 millones de euros. En aquella ocasión, el destinatario de esa pregunta fue Julián Álvarez. Un movimiento con el que se intentó influir en una operación que también figuraba entre las prioridades del Barcelona. Sin embargo, el nombre que siempre ha permanecido en un segundo plano ha sido el de Olise.

Florentino Pérez y Herbert Hainer, presidentes del Real Madrid y Bayern, durante la eliminatoria de la pasada Champions. / REAL MADRID

El Bayern ha tratado de blindar a su futbolista de todas las maneras posibles. Su presidente, Herbert Hainer, llegó a lanzar un mensaje inequívoco: "Florentino Pérez puede ahorrarse una oferta por Olise; no queremos vender". El máximo dirigente bávaro fue, además, padrino de la última promoción de la Escuela Universitaria Real Madrid. Durante el acto, uno de los alumnos bromeó con el nombre del internacional francés, lo que dio pie a un intercambio distendido entre Hainer y Florentino Pérez, que mantienen una buena relación.

Mercado todavía abierto

Con todo, el mercado del Real Madrid sigue abierto. Todos los frentes permanecen activos después de un inicio especialmente intenso, con el objetivo de corregir los problemas estructurales que han desembocado en dos temporadas consecutivas sin títulos.

Con Rodri como gran prioridad para reforzar el centro del campo, Olise continúa siendo uno de los nombres que figuran en la lista de candidatos para un posible golpe final en el mercado. Un movimiento que el Bayern tratará de impedir por todos los medios y que obligaría al conjunto blanco a realizar una inversión de gran calado, además de introducir cambios importantes en el actual reparto salarial y jerárquico de la plantilla.