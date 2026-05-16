Mbappé consuma su venganza contra el clan anti Xabi

Kylian Mbappé volvió a incendiar el vestuario del Real Madrid tras el partido ante el Oviedo. Y ya van unas cuantas esta temporada.

El francés quiso dar la cara después de recibir una pitada monumental de su propia afición, pero sus declaraciones no hicieron más que empeorar el ambiente en un final de curso muy complicado para el conjunto blanco.

Mbappé lleva semanas manteniendo un pulso interno con el club y sus palabras del jueves fueron una nueva muestra de ello. El delantero sigue muy molesto por lo ocurrido a mitad de temporada y todavía no perdona la “traición” de varios pesos pesados del vestuario a Xabi Alonso.

La fractura en el vestuario comenzó el día en que Vinicius plantó cara a Xabi Alonso. El club decidió no castigar al brasileño y, desde entonces, los futbolistas contrarios al técnico fueron ganando peso dentro del grupo. Todo acabó explotando tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, un golpe que terminó provocando la salida del entrenador tolosarra.

Xabi Alonso y Mbappé / Associated Press/LaPresse / LAP

Mbappé no ha olvidado aquello y dejó varios mensajes con destinatario claro en la zona mixta del jueves: “Pregunta al míster… yo qué quieres que te diga. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puedo estar enfadado con el míster; siempre hay que respetar la opinión de un entrenador”. Y también: “Yo prefiero hablar aquí. Sé que hay mucha gente que no habla y tengo que mirar la prensa para saber lo que dicen. Yo prefiero decir las cosas de mi boca. Así es más fácil y más claro”. Dos frases que cobran todavía más sentido entendiendo el enfado que arrastra el francés desde hace meses.

Uno de los principales focos de tensión fue Vinicius Jr. La relación entre el brasileño y Xabi Alonso se deterioró especialmente cuando el técnico tuvo que elegir entre sus dos grandes estrellas y apostó claramente por Mbappé.

Vinicius no encajó bien verse varias veces suplente o sustituido y eso acabó generando todavía más distancia. Con Arbeloa, en cambio, el escenario cambió por completo. El nuevo técnico decidió acercarse a los futbolistas más críticos con Xabi y mimar en especial al brasileño. De hecho, Vinicius es uno de los pocos jugadores con los que Arbeloa no ha tenido ningún roce, algo que también sucede con Jude Bellingham y Fede Valverde.

Mbappé también dejó un recado defendiendo a Xabi Alonso y que también es una crítica velada a Arbeloa: “Duele mucho para nosotros, porque siento que teníamos una estructura y una idea de juego… y la perdimos”.

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé. / Juanjo Martín / EFE

La tensión ya no se limita únicamente al terreno de juego. Las relaciones entre las grandes estrellas del equipo se han enfriado notablemente en los últimos meses. Dentro del vestuario hay dos bandos muy marcados: los futbolistas que estaban con Xabi Alonso y los que apostaban por un cambio. En este segundo grupo aparecen Vinicius, Bellingham y Valverde, tres jugadores que ahora respaldan claramente a Arbeloa.

Ante el Oviedo volvió a quedar en evidencia la falta de sintonía entre Mbappé y Bellingham. Apenas se buscaron durante el partido, prácticamente no hubo gestos de complicidad y el francés se mostró mucho más aislado que de costumbre. Con Vinicius la relación también está lejos de ser la de meses atrás.

Mbappé siente que varios compañeros dejaron caer a Xabi y se cargaron la temporada. Su aparición en zona mixta no fue casual: fue un pulso total del jugador francés ante el Real Madrid.