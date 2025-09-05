Mbappé se 'come' a Vinicius y Bellingham

"No fue ser tímido, nunca voy a ser un jugador tímido, pero llegas a un equipo como el Real Madrid, que ya ha ganado, y tienes que venir con humildad, no puedo llegar aquí y decir 'ey, pásame el balón'. Hay que respetar y es normal que con el tiempo voy a dar mis mejores partidos y a tener más importancia". Son unas declaraciones de Kylian Mbappé del pasado mes de enero, haciendo referencia a lo que le ocurrió en sus primeros meses en el Real Madrid, en los que se vio a un futbolista comedido para lo que el francés nos tenía acostumbrados.

Sin embargo, el delantero ha ido cumpliendo al pie de la letra lo que dijo aquel día en la rueda de prensa previa al partido de la Champions League ante el RB Salzburgo. Mbappé llegó a un Madrid que venía de ganar la Champions League con dos líderes muy claros (con el permiso de Courtois y Kroos): Vinícius Jr y Jude Bellingham.

A su llegada, el francés mostró humildad y no quiso ser el centro de atención, pero poco a poco se ha ido ganando su sitio como la gran estrella que el Madrid sabía que había fichado. Era una simple cuestión de tiempo y él era el primero que lo tenía claro. Su rendimiento y su personalidad le han llevado no solo a estar en el mismo escalón que Vinicius y Bellingham, sino a superarlos de manera amplia.

El bajón de Vinicius y Jude

La realidad es que la gran sorpresa en el Real Madrid no ha sido el rendimiento excepcional de Mbappé, que fue el mejor jugador con mucha diferencia sobre el segundo en su club la pasada campaña. Lo que realmente asombró durante el curso fue el bajo rendimiento que ofrecieron tanto Vinicius Jr como Jude Bellingham.

Vinicius Júnior celebra su gol ante el Mallorca en Liga / Associated Press/LaPresse / LAP

El brasileño y el inglés parecían hacerse pequeños ante la presencia de Mbappé, que les fue quitando responsabilidad en las tareas ofensivas, asumiendo la gran parte del peso goleador del equipo. Hubo polémica con los penaltis fallados por los tres en el inicio de campaña, pero ahora no hay ninguna duda que el encargado de tirarlos es el francés, al igual que las faltas peligrosas.

Vinicius y Bellingham han pasado de ser candidatos al Balón de Oro y ser las grandes estrellas del Real Madrid a estar en un segundo plano por completo. Al inglés le queda la baza de recuperar su nivel anterior con la operación de hombro, pero es una incógnita cómo regresará tras varios meses de inactividad y cuál será su encaje en el Madrid de Xabi, con un sistema que puede restarle libertad.

Bellingham, tras la derrota ante el PSG en el Mundial de Clubes / AP

Por lo que respecta al brasileño, no hay rastro del jugador que deslumbró al mundo hace dos temporadas. Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo su estatus parece incluso haberse visto afectado. El tolosarra quiere extremos que trabajen y no se lo ha pensado a la hora de mandar a Vinicius al banquillo y darle su puesto a Rodrygo, algo que era impensable hace unos meses.

Florentino Pérez soñaba con el fichaje de Kylian Mbappé y con que fuera el líder del Real Madrid. Ambas cosas se han cumplido. El francés, ahora con el '10' a la espalda, ha tomado la corona que un día perteneció a Vinicius y Bellingham. Ellos dos son los daños colaterales de la llegada y el rendimiento del delantero. Todavía pueden ser jugadores clave en el equipo, pero parece difícil que puedan quitarle al ex del PSG su nuevo estatus de estrella absoluta.