Mbappé brilla con Francia y se ríe del Real Madrid

Kylian Mbappé está rindiendo con Francia en el Mundial lo que ha negado al Real Madrid en los dos años que lleva en el equipo. Ha pasado de ser el tipo más egoísta y distraído sobre el campo, a una versión solidaria que eleva su rendimiento al nivel que le exigieron sin éxito Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa, pero a los que pagó marcando goles que no sirvieron para nada: cero títulos en nueve competiciones, pero sí en lo individual, una Botas de Oro y dos 'Pichichis'.

Versión perfecta

En delantero de Bondy está mostrando la versión perfecta que hubiese gustado ver a la afición madridista. Tanto, que empiezan a oírse voces que piden que gane el Balón de Oro, algo que suena a regalo cuando ha defendido la camiseta blanca. Él se refugia en sus goles, 42 en 44 partidos esta temporada, mientras que el madridismo le acusa de que su fútbol solo le ha beneficiado a él y nunca al equipo.

Mbappé se relaciona con todos sus compañeros en la selección francesa. Ha rebajado a la mitad su individualismo y, lo que más molesta, que ahora levanta la cabeza para asociarse o dar pases venenosos a los Doue, Olise, Barcola o Dembelé, algo que le ha interesado poco en el Madrid con Vinícius, Brahim, Gonzalo o Bellingham.

Ganar con Francia

Se le reprocha no haber sido el líder del Madrid salvo cuando se ha puesto ante un micrófono, donde ha hablado claro pero sin cundir el ejemplo sobre el campo, algo que sí hace ahora con su selección. “Las cosas claras, Mbappé se ha estado preparado todo el año para jugar con Francia con el dinero de los socios del Real Madrid”, espetó indignado Juanma Rodríguez en ‘El Chiringuito’.

Hasta Deschamps le hace la ola a Mbappé con Francia / EFE

“Su obsesión no es ganar la Copa de Europa con el Real Madrid, es ganar la segunda estrellita con Francia”, afirmó el periodista en un mensaje que empieza a calar en el madridismo. Recordó, por ejemplo, que en LaLiga “cayó 60 veces en fuera de juego” algo que no ocurre con su selección, y lo achacó a “falta de concentración” y de interés.

Los datos le delatan

Un dato interesante es que con Francia ha dado 2 asistencias en 4 partidos (una cada dos actuaciones), y con su equipo 5 en 44 (una cada 9). Es el máximo goleador del Mundial, seis tantos empatado con Messi, uno cada 58’; mientras que con su equipo marcó 42 en 44 partidos, uno cada 90’. La afición blanca no está muy contenta con el francés, y empieza a pensar que se ha reído de ellos.

Es cierto que sus cifras son impresionantes con ambos equipos, pero las de su selección duplican a las del Real Madrid. El madridismo está convencido de que el delantero ha estado todo el año preparándose para llegar en su mejor formar al Mundial, utilizando al Madrid, a Xabi Alonso y a Arbeloa de puentes ignorando los intereses colectivos por los individuales: marcar goles y goles y pasar del colectivo.