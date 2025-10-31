El aviso de Florentino en la entrega de la Bota de Oro a Mbappé: "Solo nos vale la solidaridad y el compañerismo"

Viernes de redención en el Real Madrid. Un día para cerrar filas, como hizo primeramente Xabi Alonso en rueda de prensa con Vinicius, y para entregar la Bota de Oro de Mbappé, el hombre más en forma del conjunto blanco y de quien depende, en gran medida, el éxito de la temporada. El francés estuvo arropado por su 'familia', tanto de sangre como empresarial, que celebró el éxito individual del galo gracias a los 31 tantos que logró la pasada campaña, 'gris', pero efectiva.

"Todos estamos muy orgullosos de ti"

A su lado, la plana mayor y compañeros en el Real Madrid, liderados por Florentino Pérez, el primero en tomar la palabra en el acto que tuvo lugar en el palco de honor del campo. "Has podido comprobar la exigencia de este escudo en el tiempo que llevas aquí, siempre en busca de nuevos triunfos. En este escudo están nuestros valores: solo nos vale el sacrificio, la solidaridad y el compañerismo, que nos tienen que conducir al éxito, como ha sido en estos 123 años de historia", defendió el máximo mandatario.

Florentino Pérez, en la gala del Balón de Oro de 2018 / EFE

Mensaje y aviso a navegantes: nadie está por encima del club. Aunque Mbappé es el que tiene más autoridad para ponerse a la altura del escudo. "Nos sentimos muy felices, porque un premio muy prestigioso como la Bota de Oro lo recibe uno de los mejores jugadores del mundo, que hace un año pudo cumplir el sueño de jugar en el Real Madrid. Yo, como presidente del Real Madrid, estoy muy orgulloso de contar con un jugador como tú", añadió Florentino Pérez.

"Estoy seguro de que todos los madridistas sienten este orgullo y te acompañan por un merecido reconocimiento a un futbolista que representa a la perfección los valores de este club, el más querido y admirado del mundo.Es un impulso para seguir ganando y engrandecer la historia del Real Madrid. Tu entrenador, tus compañeros y todos están muy orgullosos de ti", defendió el presidente del Real Madrid, quien quiso poner en valor el arranque goleador de Mbappé est temporada, con 16 goles en 13 partidos que le convierten, en estos momentos, en el máximo goleador de la Champions y LaLiga.

Mbappé: "Sin vosotros no habría ganado esta Bota"

"Es un momento muy especial para mí. Es la primera vez que gano este premio y quiero dar las gracias a mis compañeros. Gracias por venir hoy y por ayudarme a sacar la mejor versión de mí, por ayudarme a ganar todo lo que vamos a ganar este año", aseguró Mbappé en un discurso que terminó con una foto de familia con sus compañeros para evidenciar "el grupo llamado a hacer muchas cosas grandes".

Kylian Mbappé posa con la Bota de Oro / Manu Fernandez / AP

"Fue mi sueño de niño jugar en el Real Madrid, y espero poder seguir ganando este tipo de premios durante muchos años más. Cuando estaba en París y los madridistas me mostraban cariño, eso significaba mucho para mí. Hoy es un gran día. Lo más importante es el equipo. Sin toda la gente que hay aquí sería imposible ganar este premio. Sin el staff, sin un club como este, no se puede lograr. Siempre tengo ayuda dentro y fuera del campo", concluyó el francés en una oda al "compañerismo", la palabra más repetida y con la que el Real Madrid quiere cerrar filas con respecto a las polémicas individuales que han manchado un inicio de temporda casi inmaculado en cuanto a resultados.