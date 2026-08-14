Mbappé avisa: "Estoy seguro de que volveremos a ganar títulos"

A poco más de una semana del inicio de la competición, el Real Madrid encara la nueva temporada con la obligación de recuperar su mejor versión. Después de dos campañas por debajo de las expectativas, el conjunto blanco busca dar un giro a la situación con la llegada de José Mourinho al banquillo y las nuevas incorporaciones.

En plena preparación para el inicio del curso, Kylian Mbappé fue el protagonista del viernes en los medios oficiales del club. El delantero francés afronta su tercera temporada como madridista y se mostró convencido de que el equipo está preparado para volver a pelear por todos los títulos.

"Volveremos a ganar títulos"

Mbappé dejó claro desde el principio cuál es su principal objetivo para esta temporada. El francés aseguró que el Madrid debe volver a ganar y se mostró convencido de que el equipo lo conseguirá. "Yo pienso que hay que ganar y que este año vamos a ganar títulos. Estoy seguro de que vamos a volver a ganar títulos", afirmó.

El delantero también destacó la ambición que percibía dentro del vestuario y explicó que el equipo estaba preparado para trabajar con un objetivo común: devolver la alegría a la afición. "Siento que el equipo tiene ganas. Vamos a estar concentrados todo el año para dar alegría a todos los madridistas", señaló.

Para Mbappé, vestir la camiseta del Real Madrid implica una exigencia que no permite conformarse. El francés recordó que en el conjunto blanco el objetivo siempre debe ser ganar. "Tú puedes estar en el Real Madrid en cualquier sitio, pero aquí tienes que ganar títulos, ganar cosas", declaró.

La confianza en Mourinho

El francés también tuvo palabras de elogio para José Mourinho, con quien ya ha trabajado durante los primeros días de pretemporada. Mbappé destacó especialmente la experiencia del técnico portugués y su capacidad para marcar el camino hacia el éxito.

"Es muy positivo tener un entrenador así, que sabe cómo ganar y sabe dar la dirección de cómo ir a ganar", explicó el delantero, que también aseguró que el vestuario estaba satisfecho con la llegada del entrenador. "Cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va", añadió.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé. / Real Madrid

Mbappé también explicó que estaba aprovechando al máximo estas semanas de preparación para llegar en las mejores condiciones al primer partido oficial. "Es el momento de trabajar más, de ir a 'full' y de tener sensaciones para estar listo para el primer partido de Liga", comentó.

Dos años de adaptación y un objetivo claro

El francés también echó la vista atrás para recordar sus primeros años en Madrid. Su llegada al club supuso un cambio importante en su vida, ya que fue la primera vez que abandonaba Francia, pero aseguró que la experiencia estaba siendo muy positiva.

"Me gusta mucho el club, jugar en la liga española y vivir en España", explicó Mbappé, que también recordó su debut con el Madrid como un momento especial, marcado por un gol y un título.

Ahora, con dos temporadas de experiencia, el delantero consideró que había llegado el momento de dar un paso adelante: "Para mí era un sueño venir aquí y todavía es un sueño estar aquí cada día. Pero ahora hay que ganar".

Mbappé terminó su intervención con un mensaje para el madridismo y volvió a insistir en su confianza en el equipo. El francés tiene claro el reto para esta temporada: volver a ganar y devolver al Real Madrid a la senda de los títulos.