Mbappé arruina la mejor versión de Vinícius

La producción goleadora de Kyliam Mbappé se ha venido abajo desde que un esguince de rodilla sufrido a principios de diciembre limitó su rendimiento. Una lesión que dio la oportunidad a que Vinícius liderase el ataque del Real Madrid y elevase la confianza futbolística de un equipo que andaba perdido.

Sin Mbappé, el Real Madrid hizo sus mejores partidos de la temporada eliminando al Manchester City y manteniendo el pulso al Barcelona en la Liga. El francés había forzado tanto la rodilla que acabó pagándolo para perderse hasta siete partidos desde que comenzó 2026 y dejando en manos de su compañero la responsabilidad ofensiva del equipo.

Impulso

Arbeloa se volcó con Vinícius desde su llegada, hasta el punto de que el brasileño se ha convertido en el máximo goleador del Real Madrid desde que comenzó el año. Lleva 12 goles, dos más que el francés, aunque también ha jugado 770 minutos más. El brasileño volvió a volar sobre los terrenos de juego, a sentirse importante y a ser feliz como lo era hasta la llegada de su compañero.

Mbappé celebra un gol, pero Vinicius no / EFE

Pero más allá de los goles, que sirven de referencia para explicar la recuperación de nivel del brasileño, lo que el Madrid consiguió fue cerrar líneas y mostrar una versión futbolística que no se había visto desde la temporada pasada. Tanto, que ilusionó a su afición que, por fin, vibró con el juego de su equipo. Y lo hizo sin Mbappé ni Bellingham, dos de sus principales constelaciones.

Todos juntos

Pero esa ilusión ha sido un espejismo. El regreso del francés no le ha sentado bien al equipo ni a Vinícius, mientras que la presencia de Bellingham está por ver si es o no positiva con Güler rindiendo a buen nivel en la posición del inglés. El entorno madridista empieza a preguntarse si el papel de Mbappé es beneficioso para el colectivo.

Celebración de Mbappé y Vinicius / EFE

Nadie duda de que es uno de los mejores jugadores del mundo, pero como decía Alfredo di Stéfano “un jugador no es mejor que todos juntos”. La gran pregunta es si Mbappé rompe esa unidad en su afán individualista de dedicarse exclusivamente al gol, olvidándose de las tareas colectivas.

Sin defensa

“Defiendo menos que los demás, pero cuando lo hago tiene un impacto real en el equipo”, reconoce el francés, para tirar de soberbia: “Cuando defiendo se nota que todos los demás también lo hacen”. El problema es que no lo hace nunca para que el sistema y la estrategia que plantean los entrenadores que han pasado por el banquillo se vaya por la alcantarilla.

Los hechos demuestran que la presencia de Mbappé no favorecen al juego de Vinícius, quien reconoce que no acaba de conectar con su compañero pese a que mantienen una “magnífica relación”. Kyliam invade su zona de influencia, no acaba de leer los desmarques en los contragolpes, no le abre espacios llevándose a los defensas, al contrario, y le cuesta buscar el desmarque para recibir el balón en ventaja. Pese a todo, Vinícius le ha dado cinco asistencias por ninguna del francés.