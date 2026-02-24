Mbappé, arriesga la rodilla por su ambición goleadora

Kylian Mbappé sufrió un leve esguince de rodilla el 7 de diciembre en el partido de Liga ante el Celta de Vigo en el Bernabéu. Un percance delicado que le dejó fuera del siguiente compromiso de la Champions League ante el Manchester City. Ese pequeño parón no ha evitado que juegue 12 de los siguientes 16 partidos del Real Madrid.

El francés está pulverizando récords goleadores manteniendo un mano a mano con los mejores registros de Cristiano Ronaldo. Sus datos impresionan, aunque en los dos últimos partidos no marcó provocando la alarma en el madridismo. Eso, y que su presencia en el terreno de juego es insustancial, no aporta nada. Ha dejado de mostrar su agilidad en el regate y amagos para irse con facilidad y velocidad de sus defensas.

El que más juega

Arbeloa le agradece sus “esfuerzos” en ayudar al equipo pese a esos problemas de rodilla, y asegura que poco a poco “va mucho mejor”, reconociendo que “la lesión no ha desaparecido del todo”. Mbappé necesitaría descansar por doble razón: por esa pequeña lesión y porque es el jugador de campo que más minutos acumula esta temporada.

Mbappé, en el suelo, es el jugador de campo que más minutos lleva del Madrid / EP

Un doble factor que explican sus malas actuaciones ante el Benfica y Osasuna. En el partido anterior contra la Real Sociedad no jugó por precaución y el Madrid hizo una de sus mejores actuaciones de la temporada ganando 4-1 y deleitando al Bernabéu. Pero Mbappé quiere jugar y Arbeloa no se atreve a darle los descansos que necesita para evitar que la lesión se complique.

Goles sin fútbol

El técnico salmantino no quiere forzar la máquina dejándole en el banquillo después de la que le cayó a Xabi Alonso con Vinícius. Es cierto que las cifras goleadoras de Mbappé son excelentes desde que se lesionara a principios de diciembre. Ha marcado 13 goles en los 11 partidos en los que fue titular (en uno salió de suplente), aunque cinco de ellos fueron de penalti.

Su pegada es demoledora, pero su juego no le acompaña. En los últimos partidos es un estorbo para sus compañeros, invadiendo posiciones ocupadas y alejándose de su puesto de delantero centro huyendo del contacto con los centrales. Sus errores en el pase empiezan a ser groseros, cosa que se le ha perdonado por sus goles. Pero si no marca, el problema se agudiza y más si pone en riesgo su físico por esa ambición de sumar goles a su currículo.