Mbappé arranca su duelo con Lewandowski por el Pichichi con un doblete

Kylian Mbappé se fue al parón de selecciones tras quitarse la presión que suponía para él no haberse estrenado como goleador en La Liga. El francés rompió su maleficio temporal con un doblete que sirvió al Real madrid para certificar su triunfo frente al Real Betis y a él para llevarse el MVP del choque.

"Un gran momento, esperaba marcar en este estadio, mítico, el mejor del mundo. Pero lo importante era la victoria, después de Las Palmas era importante ganar, era un partido difícil pero somos el Real Madrid", decía el francés tras el partido, relatando así su primer gol en la Liga: "La acción la empieza Brahim, Rodrygo y en un toque de Valverde que no sé ni cómo se dice lo que hace, yo estoy ahí, siento que el balón va a llegar y meto el gol".

Además, mostraba su felicidad por todo el cariño que está recibiendo: "Estoy muy bien, desde que llegué lo digo, soy feliz, la gente me da mucho cariño, también cuando no marcaba, tres partidos para otra persona es poco pero para mí es mucho y la gente del club y los aficionados estaban conmigo, me dan la confianza para darlo todo por este club y este escudo".

Hasta ahora, Mbappé únicamente había anotado un gol en partido oficial, el segundo de su equipo en el triunfo en la final de la Supercopa de Europa frente al Atalanta. Una presión añadida para el francés que está llamado a ser el gran rival de Robert Lewandowski en la carrera por el Pichichi. El polaco, al que Hansi Flick ha resucitado futbolísticamente, ya suma 4 dianas en cuatro jornadas.

Kylian estuvo muy activo durante los 83 minutos en los que estuvo sobre el terreno de juego y pudo abandonar el césped con una cerrada ovación. Antes, tuvo que sufrir durante los primeros cuarenta y cinco minutos del duelo. Mostró su movilidad habitual, intercambiando la posición en ocasiones con Vinicius y pisando área con peligro, aunque no conseguía acertar con la portería de Rui Silva.

Carvajal le sirvió un balón a los seis minutos que no llegó a renatar, como tampoco pudo culminar una cabalgada de Vinicius a los 39 minutos en un contragolpe que había iniciado el propio internacional galo desde el mediocampo. Para entonces, ya había rondado el gol en dos remates casi consecutivos en los minutos 22 y 24: un disparo mordido tras una acción de Vinicius y un chut cruzado que arrancó los gritos del Bernabéu.

Real Madrid - Betis: El gol de penalti de Mbappé

El gol se hizo esperar

Las cargas del Real Madrid arreciaron tras el descanso, pero se estrellaban frente a la defensa del Real Betis y Mbappé simbolizaba esa falta de puntería con ocasiones francas que no acertaba a transformar. En especial, un remate a las nubes tras rebañar un balón escupido por el poste de la portería tras un trallazo de Vinicius en el minuto 50.

Finalmente, Mbappé se pudo desquitar en la recta final del duelo anotando las dos dianas de su equipo, justo en el momento en el que parecía que el Real Betis se empezaba a creer que iba a sacar algo positivo. La primera diana llegó al culminar un precioso pase de tacón de Valverde en la frontal del área que lo dejó solo (67'). La segunda, al ejecutar una pena máxima desde el punto de penalti que Rui Silva había cometido sobre Vinicius (75').

Para alegría de Chamartín, y quizás menos jolgorio de Vinicius, que tuvo que cederle el lanzamiento del penalti que había forzado y que también quería ejecutar. En todo caso, el brasileño escenificó la cesión de la suerte pidiendo a la afición que animara a Kylian.

Kylian se enfundará de nuevo la camiseta de Francia con la tranquilidad de que ya se encuentra en la carrera por el Pichichi, su gran objetivo personal en su primera campaña en La Liga. Un duelo con Lewandowski.