Incertidumbre con Mbappé antes del Clásico

Todos están pendientes de Kylian Mbappé. En lo extradeportivo, porque su situación en el Real Madrid cada vez es más delicada debido a la creciente crispación entre la afición en los últimos días. La campaña 'Mbappé Out', impulsada por un sector del madridismo, es solo un reflejo de los pensamientos negativos que se propagan por la calle con respecto al jugador francés.

Pero centrándonos en lo deportivo, la gran incógnita con el '10' de los blancos a día de hoy es su presencia en el Clásico del próximo domingo, que se disputará en el Spotify Camp Nou y que podría decidir LaLiga a favor del Barça de Hansi Flick.

Kylian Mbappé, durante un entrenamiento del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mbappé acudió esta mañana a Valdebebas, donde estaba previsto que se realizará pruebas médicas para analizar el estado de su lesión. Sin embargo, finalmente será mañana cuando se le realice una resonancia que se antoja clave para saber si el atacante estará disponible este fin de semana.

Mientras tanto, este miércoles el francés ha continuado con su trabajo de recuperación, tanto en el gimnasio como en la piscina. De cara al jueves, dependiendo de los resultados de la resonancia, está previsto que el futbolista pueda realizar una parte del entrenamiento con el resto del grupo.

Desde el club confían en que Mbappé pueda estar disponible para Arbeloa y el jugador está trabajando con la intención de participar en el encuentro. Tras pasar unos días libres fuera junto a su pareja, el francés regresó a la capital el pasado domingo, protagonizando una imagen polémica después de que su aterrizaje coincidiera prácticamente con el inicio del partido entre el Real Madrid y el Espanyol.

En medio de un aluvión de críticas, el rendimiento de la estrella del equipo madridista será observado con lupa. No solo en el Clásico, también en lo que queda de curso. La tensión sigue creciendo entre el jugador y la afición y da la sensación que solo una actuación portentosa ante el Barça lograría que Mbappé se librara del juicio público del Santiago Bernabéu una semana después, en el encuentro liguero ante el Real Oviedo.