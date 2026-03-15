Mbappé se apunta a Manchester

Kylian Mbappé lleva tres semanas recuperándose de un problema en el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. Una lesión que pone en riesgo una recaída que sería catastrófica para él, para el Real Madrid y para la selección francesa para el Mundial del próximo verano. Ha elegido un tratamiento conservador que, de momento, parece funcionar.

El delantero francés se ha perdido los últimos cuatro partidos de su equipo, que tampoco le ha echado en falta al coincidir con la reacción de juego y resultados salvo la derrota ante el Getafe. Mbappé está dispuesto a viajar con expedición blanca a Manchester, donde afrontará el partido de vuelta de la Champions ante el City el próximo martes.

Mbappé completó el último entrenamiento y salvo contratiempo de última hora viajará a Manchester. Carreras completó parte del entreno y también se espera que esté ante el City. Por su parte, Asencio sigue con molestias en el gemelo y es duda para integrarse en la expedición.

Malas experiencias

Su inclusión en la convocatoria sería testimonial, ya que ni él, ni los médicos ni el cuerpo técnico están dispuestos a arriesgar. Su proceso de recuperación está cumpliendo los plazos establecidos, pero una reaparición en un partido de tal exigencia conllevaría un riesgo demasiado cuantioso. Solo se valora su presencia en caso de extrema necesidad.

Kylian Mbappé, en riesgo de pasar por el quirófano / Imagen del CMS

Mbappé ya se apuntó a otros partidos estelares sin aportar nada. Lo hizo en la final de la Supercopa ante el Barcelona (14’, derrota 3-2). El año pasado ante el Lille (34’ y derrota 1-0), la final de Copa ante el Barça, 15’ más 30’ de la prórroga y derrota 3-2), o su escasa aportación en el Mundial de Clubes siendo titular ante el PSG (4-0) cuando salía de una gastroenteritis que le llevó al hospital.

Lateral izquierdo

Para Arbeloa sumar a Mbappé sería un apoyo importante para fortalecer la mentalidad ante el reto de eliminar al poderoso equipo inglés. En lo que está inmerso el técnico es un elegir lateral izquierdo con Mendy lesionado. Está pendiente de la evolución de Carreras.

Si el gallego no llega, Arbeloa tendría que elegir entre Fran García y Camavinga. El técnico no ha demostrado demasiada confianza en el canterano salvo en los dos últimos partidos al no tener otro lateral. Sin embargo, sí ha utilizado dos veces al francés: ante el Rayo Vallecano y el Mónaco, con un buen rendimiento en ambas apariciones.