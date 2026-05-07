Mbappé se apunta al Clásico

Este jueves era el día clave para saber si Kylian Mbappé podría estar en el Clásico o no. Sus molestias ante el Betis le hicieron perderse el partido ante el RCD Espanyol y el francés aprovechó su tiempo sin jugar para irse de vacaciones a Italia, algo que molestó mucho a la afición.

Tras las pruebas realizadas este jueves, Mbappé apunta a al menos viajar con el grupo a Barcelona para el Clásico que puede sentenciar definitivamente la Liga. Hay optimismo en el cuerpo técnico blanco, aunque moderado. El francés superó las pruebas correctamente e hizo una pequeña parte con el grupo. Posteriormente se marchó al gimnasio para hacer trabajo individual con el fisioterapeuta. Tras la resonancia no se detecta ninguna rotura, pero si una ligera sobrecarga que hace su titularidad sea complicada.

Estos últimos días seguirán siendo importantes para ver cuantos minutos podrá disputar en el último gran partido de la temporada blanca. Mbappé seguirá avanzando en el trabajo con el grupo, pero tras las pruebas de hoy gana muchas opciones de viajar a la ciudad condal.

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé, en una foto de archivo. / Sergio Pérez / EFE

A falta de cuatro partidos para terminar la temporada, el francés no se quiere jugar su participación en el Mundial. Ya no quiso forzar hace un mes con sus problemas en la rodilla y tampoco lo hará en este sprint final de curso. Menos si los blancos caen este domingo y se quedan matemáticamente sin opciones de ganar ningún título por segunda temporada consecutiva.

En Madrid existe un clima de tensión en torno al francés. No gustó nada su escapada a Italia mientras su equipo se jugaba la Liga. Al vestuario le molestó su actitud y las que ha demostrado en los últimos meses, pero la afición es la que está más enfadada. El pasado martes se abrió una recogida de firmas pidiendo su salida del club. Ya cuenta con más de 10 millones de signaturas.

Mbappé viajará a Barcelona para el Clásico, pero su vuelta a casa tras toda la polémica sería el próximo jueves. Los blancos jugarán en casa ante el Oviedo. Lo que pase en el Clásico podría ser clave para vivir una noche tensa para el francés.

Las dudas de Mbappé siempre llegan contra el Barça

En Madrid también se le critica por no aparecer en los momentos importantes. Desde su llegada a la capital, el francés no ha ganado ningún título importante, pero incluso se ha perdido muchos momentos claves por lesiones.

El francés no estuvo la temporada pasada en la vuelta ante el Arsenal, cuando los blancos buscaban una remontada épica en casa para estar en las semifinales de la UEFA Champions League. Tampoco estuvo en los octavos de este curso ante el Manchester City, jugando solo 20 minutos en el Etihad con todo sentenciado, igual que ante el Benfica en Da Luz en la ronda anterior. Los mejores encuentros del Madrid en la época Arbeloa.

Contra el Barça también suele llegar tocado. En la final de la Copa del Rey de la temporada pasada no pudo entrar hasta la segunda parte por no estar en plenas condiciones tras una lesión de tobillo. Entró en el descanso y marcó un gol a los 15 minutos sobre el verde. La historia se volvió a repetir en la Supercopa de España. Xabi Alonso lo llamó de emergencia para que volase a Arabia para la final. No jugó las semis, pero el tolosarra sabía que se jugaba el puesto y lo llamó. Mbappé venía de una lesión de rodilla y solo pudo jugar 15 minutos donde restó más de lo que sumó sobre el verde. Este domingo volverá a ser duda; viajará a Barcelona, pero no apunta a titular.

Estas bajas en momentos clave se han repetido estas dos temporadas en Madrid. Como curiosidad, la última temporada con el PSG no se perdió ningún encuentro por lesión. En Madrid, entre la rodilla, el tobillo, el virus del Mundial de Clubes, la ceja y las muelas, ha estado 73 días de baja.