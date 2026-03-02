Kylian Mbappé ya tiene el carnet de conducir. El futbolista del Real Madrid apareció conduciendo su BMW a la salida de Valdebebas, tras un entrenamiento del Real Madrid. El francés, que lleva 23 goles y 4 asistencias esta temporada, números espectaculares, sufrió un contratiempo la semana pasada, y es baja hasta nuevo aviso.

El francés, que sufre molestias desde el 7 de diciembre en la rodilla (y las ha ido arrastrando), no estará en el partido de este lunes por la noche ante el Getafe, en el Santiago Bernabéu. No quiere arriesgar, debido a que este verano se disputa el Mundial y querrá llegar en condiciones aptas.

A lo largo de estos días, Mbappé aprovechó su lesión para hacer algo que tenía pendiente: sacarse el carnet de conducir. Kylian decidió apuntarse a una autoescuela de barrio, de forma natural y sin hacer mucho ruido. Hizo las prácticas en el sur de Madrid, en Alcorcón, de forma intensa y 'express'.

Esta semana, los vecinos no daban crédito cuando se lo encontraron cruzando una acera, subiéndose al coche con su profesor, con la señal de 'prácticas' y dando vueltas como si nada. Mbappé se paró a saludar al pescadero del barrio, que comparte pared con la autoescuela. Su profesor, además, rojiblanco. "Mira que yo soy del Atlético, muy del Atlético, pero más campechano no pudo ser", afirmaba.

La autoescuela donde está apuntado, 'Lara', se llenó de niños esperando la puerta y dejando sus camisetas para cuando regrese Mbappé. La expectación fue máxima y ya puede llegar a los entrenamientos con su coche.

Noticias relacionadas

Autoescuela Lara tiene varios centros en Alcorcón, Madrid, ofreciendo cursos intensivos para obtener el carnet de conducir, incluyendo opciones rápidas o "express" para el teórico y práctico. Son conocidos por su amplia red de centros y flexibilidad, lo que permite un aprendizaje rápido y personalizado.