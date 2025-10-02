Mbappé alucina tras el triunfo del PSG ante el Barça: "Es demasiado"

El partido entre el Barça y el PSG fue un recital de fútbol de principio a fin entre dos de los contendientes al título europeo. Los de Flick tuvieron una gran primera media hora, pero el conjunto parisino supo darle la vuelta y se fue imponiendo tanto en el campo como en el resultado, dejando una actuación soberbia a pesar de las bajas con las que contaba.

Entre los grandes nombres a destacar del equipo parisino, no se puede obviar el partidazo que hizo toda la zaga. Nuno Mendes y Achraf Hakimi fueron un huracán por sus respectivas bandas, mientras Zabarnyi y Pacho mostraron solidez y tuvieron iniciativa con balón.

Uno de ellos sorprendió a Kylian Mbappé, que no ocultó su asombro en redes sociales. El francés comentó una publicación de Achraf tras el partido con un rotundo 'Oye, es demasiado, eh'. Escueto pero contundente para evidenciar fascinación con la actuación del que fuera su compañero.

A pesar de que salió del club libre y tanto él como su entorno han dejado declaraciones contra la forma de actuar de Al-Khelaifi durante su estancia en el club, Mbappé siempre ha mostrado su alegría por los éxitos del PSG.

El ahora delantero del Real Madrid comparte una gran amistad con Achraf Hakimi desde hace años. Ambos han estado juntos incluso de vacaciones y es habitual que se dejen comentarios mutuamente en redes sociales con la intención de apoyarse.

Los elogios son constantes y, tras el triunfo del PSG en Montjuic, Mbappé no quiso desaprovechar la oportunidad de rendirse a su amigo, que fue fundamental en el encuentro con la asistencia del gol decisibo de Gonçalo Ramos.

Achraf, ante el Barça / Siu Wu / EFE

El lateral marroquí subió y bajó la banda sin cesar, demostrando una vez más que tiene un poderío físico difícil de igualar incluso en la élite del fútbol. Junto a Nuno Mendes, ambos forman probablemente la mejor pareja de laterales de todo el mundo.

Luis Enrique los utiliza como una de sus grandes armas ofensivas y fueron los encargados de someter al Barça en la segunda parte. Sus arrancadas son casi imparables, pero además los dos tienen un nivel técnico muy alto. Mbappé ya los disfrutó en su equipo, aunque ahora le toca hacerlo en la distancia.