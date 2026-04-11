Mbappé alimenta las críticas de que el Madrid es mejor sin él

Parecía algo impensable cuando fichó en verano de 2024, pero la corriente de que el Real Madrid es mejor cuando Kylian Mbappé no está en el terreno de juego empieza a extenderse de forma peligrosa para el francés. Ante el Girona, el delantero volvió a quedar señalado y el madridismo, que ve como su equipo va camino de otro año en blanco de títulos importantes, está cada vez más lleno de ateos del delantero.

La realidad es que hasta el momento el ex del PSG no ha cumplido las expectativas. El Real Madrid venía de ganar la Champions League y LaLiga antes de su fichaje, con Vinicius y Jude Bellingham a un nivel estelar, siendo firmes candidatos al Balón de Oro.

Mbappé es atendido durante el partido tras un golpe en la cara de Reis por el que reclamó penalti. / Sergio Pérez / EFE

Lo que parecía un equipo indestructible y llamado a dominar el continente durante años con la llegada de Mbappé se ha terminado convirtiendo en todo lo contrario. La superioridad de Barça a nivel nacional desde su fichaje es total, mientras que a nivel internacional los rapapolvos de grandes europeos han hecho mella en la imagen que se tiene del equipo y sus futbolistas.

Un regreso decepcionante

Los goles del '10' del Madrid, a los que no hay que quitar ningún mérito, han tapado muchas cosas, al menos hasta ahora. Resulta difícil pensar que un equipo puede ser mejor sin uno de los jugadores más determinantes del mundo por cifras y condiciones, pero los datos no hacen ningún bien a Mbappé.

Curiosamente, uno de los mejores tramos de fútbol de la temporada del equipo blanco llegó con la ausencia del francés por su lesión de rodilla. Los partidos ante el City y el Elche, además del derbi ante el Atlético en el que el atacante solo jugó los últimos minutos, elevaron la ilusión del madridismo, que se veía por momentos capaz de todo. No obstante, tampoco sería justo obviar que la derrota ante el Getafe en el Bernabéu y la victoria in extremis ante el Celta también llegaron en ese periodo.

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su gol de penalti contra el Levante con Arbeloa. / Javier Lizón / EFE

Pero lo más doloroso ha sido ver al Madrid tras la recuperación de Mbappé. Tres partidos siendo titular y tres partidos que los de Arbeloa no han sido capaces de sacar adelante. El conjunto blanco ha tirado LaLiga con una derrota durísima ante el Mallorca y un empate ante el Girona, mientras que en Champions también se vio superado por el Bayern. En este último partido el partido de los blancos fue bastante positivo, pero las ocasiones falladas por su estrella le condicionaron.

El resumen es que los últimos 4 partidos en los que Mbappé ha sido titular con el Madrid (hay que añadir la derrota ante Osasuna previa a la lesión) se han saldado con 3 encuentros perdidos y un empate. Por si fuera poco, el delantero ha perdido esa facilidad para el gol que hacía olvidar todos los problemas de juego que arrastra: en los últimos 7 partidos solo ha anotado un tanto.

Sin conexión con Vinicius

La presencia del internacional francés en el terreno de juego condiciona por completo el juego del equipo. Más allá de su apatía a nivel defensivo (reconocida por él mismo), su entendimiento del juego es preocupante. A menudo, Mbappé choca con sus compañeros a nivel espacial y acapara jugadas ofensivas sin demasiado criterio.

Vinicius estuvo muy gris contra el Girona / Agencias

En este sentido, lo más llamativo probablemente es su falta de entendimiento con Vinicius Jr. Pueden llevarse genial fuera del campo y ser grandes amigos, pero sobre el césped, tras casi dos temporadas juntos, ya se puede afirmar que, al menos hasta ahora, son dos futbolistas que no mezclan bien.

Obviamente las cosas pueden cambiar, aunque parece complicado viendo la dinámica de ambos futbolistas. Sin embargo, el problema no es precisamente menor. Hablamos de que los dos grandes estandartes del proyecto del Real Madrid, llamados a liderar al club en los próximos años, juegan peor cuando lo hacen juntos y, en el caso del francés, lo hace condicionando mucho el fútbol del equipo. Las sospechas del madridismo con Mbappé se acrecientan y alimentan una pregunta que cada vez coge más fuerza: ¿Es mejor el Madrid sin él?