Mbappé se aleja de los Juegos

"Quiero jugar los Juegos Olímpicos. Pero no soy yo quién decide. Me encantaría jugarlos, por supuesto. Si el seleccionador no quiere convocarme, aceptaré su decisión". El pasado mes de noviembre Kylian Mbappé se mostró contundente sobre la posibilidad de estar en los Juegos este verano.

Su posición fue clara: estaba abierto a participar en el torneo, a pesar incluso de la proximidad de la Eurocopa: se disputa en Alemania del 14 de junio al 14 de julio, y apenas diez días después, arrancan los Juegos Olímpicos de París.

Con el paso de los meses, y a pesar del interés de Henry (el que será el seleccionador de Francia), parece que los Juegos se alejan para el delantero francés. Así lo asegura L'Équipe en su portada de hoy con el titular: "Más lejos" y la imagen del delantero del PSG.

En este sentido, más allá de la dificultad de encadenar Eurocopa y Juegos se subraya el papel que debe jugar su nuevo "empleador". Hay que recordar que, aunque todavía no se conoce oficialmente cuál será el próximo club de Mbappé, lo que es seguro es que en junio dejará el PSG.

Plus haut, plus vite, plus fort, mais plus loin des Jeux



La une du jeudi 14 mars > https://t.co/dUosWPFRSJ pic.twitter.com/yl6ZQZADWr — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 14, 2024

Si Mbappé hubiera seguido la próxima temporada en el club parisino, habría sido más sencillo que participara en los Juegos. Más aún celebrándose en París y siendo Mbappé uno de los mejores deportistas de Francia. Pero teniendo en cuenta que todos los caminos de Mbappé apuntan al Real Madrid, los Juegos Olímpicos parecen cada vez más lejos para la estrella del fútbol francés.

"Cualquiera que sea el deseo de Mbappé de vivir la experiencia olímpica, la posibilidad de verle competir en unos JJOO con Francia disminuye día a día. Las esperanzas serían bastante escasas", recuerda L'Équipe. "Es mi empleador quien decide. Será un placer jugar en ellos, pero si mi empleador no quiere, apoyaré su decisión", apunta el delantero francés.

"No creo que vaya a tomar mucho tiempo pensar en ello. Si es sí, es sí, si es no, es no. Quiero jugar y creo que la gente también lo quiere", señala el delantero, según recoge el rotativo francés.