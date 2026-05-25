Mbappé acumula pichichis, pero se aleja del trono del fútbol

Por octava temporada consecutiva, Kylian Mbappé ha sido el máximo goleador de la liga en la que ha jugado. Tras sumar seis trofeos en la Ligue 1, el francés se ha proclamado Pichichi de LaLiga en los dos cursos que ha jugado en el Real Madrid. Sus números son impresionantes: marcó 31 goles en su año de debut en el Madrid (44 entre todas las competiciones) y 25 en este segundo (42 entre todas las competiciones).

Y a pesar de esas cifras, la realidad es que sobre la figura del delantero aparecen cada vez más nubes negras. Con 27 años (cumplirá 28 en diciembre), hasta el momento la carrera del internacional con Francia no ha sido la que el mundo esperaba cuando deslumbró a todos entero siendo apenas un juvenil.

Kylian Mbappé en un calentamiento antes de un partido del Real Madrid / Europa Press

Mbappé parecía destinado a heredar el trono de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sus duelos con Haaland por el trono del fútbol apuntaban a ser legendarios. Años después, las cosas se ven muy distintas. El '10' del Real Madrid marca goles con mucha facilidad, pero no sabe lo que es ganar la Champions y su mejor puesto en el Balón de Oro ha sido tercero en 2023 (mismo año en el que Haaland quedó 2º). Rodri y Dembélé han ganado el galardón antes que él y Lamine Yamal ya ha sido segundo.

Kylian Mbappé y Florentino Pérez, en la presentación del primero como jugador del Real Madrid. / EUROPA PRESS

En palabras de Florentino Pérez, "Mbappé es el mejor jugador del Real Madrid". Puede que los números de goles jueguen a favor de la afirmación del presidente del Real Madrid, pero la sensación es que el futbolista al que persiguió durante años se aleja cada vez más del trono futbolístico.

Sus imágenes fuera del campo han sembrado dudas respecto a su profesionalidad, sus declaraciones públicas destinadas únicamente a defenderse a sí mismo no ayudan y, para colmo, su presencia sobre el césped cada vez parece tener mayor influencia en negativo.

Mbappé, en plena celebración / EFE

Las condiciones que tiene Mbappé son innegables, pero su fútbol no convence. Su velocidad le permite muchas situaciones de ventaja, pero su manera de interpretar el juego y su toma de decisiones condena muchas de las jugadas del equipo.

El Real Madrid tiene plena confianza en el '10' para continuar liderando el proyecto. Tras dos años sin ninguno de los títulos importantes, el francés tendrá un examen muy complicado en su tercer curso de blanco. José Mourinho aparece en el horizonte como una figura clave para relanzar la carrera de un jugador para el que van pasando los años mientras acumula premios a máximo goleador y genera dudas y más dudas respecto a si es la estrella que, en algún momento de su carrera, todos imaginamos.