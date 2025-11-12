Mbappé abre la puerta del Madrid a Upamecano: "Hay clubes mejores que el Bayern..."

No importa la época del año en la que nos encontremos, las noticias sobre fichajes siempre están a la orden del día, especialmente cuando son los propios futbolistas los que se empeñan en hablar de ello y hacer que los rumores cobren fuerza.

En los últimos días, el nombre de Dayot Upamecano entró en escena como posible fichaje para reforzar el Real Madrid de cara al próximo verano. El defensa francés es uno de los jugadores que el conjunto blanco está siguiendo de cerca, aunque en esa lista también hay otros como el de Ibrahima Konaté. Al margen de su nacionalidad, los dos comparten un factor diferencial: terminan contrato el 30 de junio de 2026.

Upamecano celebra un gol con Mbappé / MOHAMMED BADRA / EFE

Hasta el momento solo se había hablado de un seguimiento al futbolista, que estaría en este momento valorando la oferta de renovación del Bayern de Múnich. Al igual que con Konaté, el Madrid aguarda la decisión del jugador antes de dar más pasos en la negociación.

Este miércoles, Kylian Mbappé ha sido muy claro a la hora de valorar la posible llegada de Upamecano al Real Madrid. "Está genial, rebosa confianza y tiene mucha seguridad en sí mismo. Es uno de los candidatos a mejor defensa del mundo esta temporada. En mi opinión, es un defensa dominante, capaz de seguir el ritmo de los delanteros y ganar duelos. Es un activo táctico. Está en un gran club, el Bayern, no hay muchos mejores... Bueno, sí que los hay (sonríe). No voy a decir nada, pero cuando hablamos de un jugador de ese calibre, todos los clubes estarán interesados en ficharlo", afirmó en la rueda de prensa previa al partido ante Ucrania.

Su evolución en las últimas temporadas: "Siempre hay que evolucionar, como persona y como jugador. Siempre intento mejorar, espero que el Kylian de 2025 se menos fuerte que el de 2026".

Mensaje a la nación por los 10 años del atentado de Bataclan: "Quisiera decir unas palabras en nombre de la selección francesa, el cuerpo técnico y los jugadores. Mañana será un día especial. Queríamos recordar a los afectados (13 de noviembre de 2015). Sabemos que no será un día alegre, pero queremos que el pueblo francés comprenda que conmemorar este día es fundamental".

Kylian Mbappé, en una imagen de archivo / EFE

Sus recuerdos de aquel día: "Estaba en Mónaco, viendo el partido. Me enteré de la noticia como todos. También sentí miedo; fue algo muy cercano, mis padres seguían en Bondy. Llamas a tus seres queridos y ves las atrocidades que están ocurriendo. Sientes tristeza, solo quieres que termine. Jugar diez años después es extraño. No en el buen sentido, pero intentaremos rendir homenaje durante todo el día a los afectados, a las víctimas. Por la noche volveremos al trabajo e intentaremos dar el mejor partido posible, para que la gente tenga un día lo menos difícil posible".

La importancia de Kanté: "N'Golo es un jugador muy importante, transmite mucha confianza a sus compañeros en el campo. Es un activo para cualquier equipo. Estamos muy contentos de que esté de vuelta con nosotros; aportará su experiencia a un grupo joven, aunque de gran calidad".

La aparición de Cherki: "Tiene un talento especial. Para mí, posee un don que está desarrollando. Es un talento innato y espectacular. Se ha integrado muy bien en el grupo y en el Manchester City, lo cual no es fácil. Espero que siga así. Ha tenido un buen comienzo con nosotros. Ahora tiene la oportunidad de volver y espero que sea tan bueno como lo fue en el Manchester City".