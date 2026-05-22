Otro mazazo para el vestuario del Real Madrid: Trent Alexander-Arnold, fuera del Mundial

El final de temporada del Real Madrid está resultando especialmente largo y complicado. Una vez que se quedó sin opciones de ganar títulos semanas antes de que se disputaran los duelos decisivos de la Champions y la Liga española, estallaron los conflictos dentro del vestuario, quedó fijada la fecha de caducidad de Álvaro Arbeloa y Florentino Pérez intentó atajar la crisis con la convocatoria electoral en la que le salió un posible rival, Enrique Riquelme. Paralelamente, la sensación de suspenso deportivo se acrecentó conforme posibles mundialistas se iban quedando fuera de las convocatorias de sus selecciones. Desde este viernes es, también, el caso del inglés Alexander Trent-Arnold.

El alemán Thomas Tuchel facilitó a partir de las 11.00 horas la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial 2026 a través de las redes sociales de la Asociación Inglesa de Fútbol, 'The FA'. Entre los preseleccionados se encontraban varios jugadores de LaLiga, el delantero del Barça Marcus Rashford junto a los madridistas Jude Bellingham y Alexander Trent-Arnold.

La noticia saltó unas horas antes de que Tuchel confirme los nombres de los 26 elegidos, pues medios tan solventes como Sky Sports o The Athletic avanzaron que el lateral derecho madridista y ex leyenda del Liverpool no estará entre los elegidos que aspiren a conquistar la segunda estrella para Inglaterra este verano. La FA confirmó la noticia cuando dio a conocer los nombres de los elegidos con numerossas novedades:

Sí estarán Bellingham y Marcus Rashford

De hecho, Tuchel ya había dejado fuera de la última convocatoria al defensa del Real Madrid, lo que hacía presagiar su descarte definitivo de cara a la cita mundialista. Trent Alexander-Arnold quedó fuera de la convocatoria de 35 jugadores de la Selección de Inglaterra para los amistosos contra Uruguay y Japón del mes de marzo. Es cierto que la temporada de Alexander-Arnold en el Real Madrid ha sido más que irregular, pero por su larga trayectoria en la Premier y con Inglaterra Tuchel decidió mantenerlo en la prelista de 'The Three Lions' hasta el último momento.

Sin embargo, en la decisión final de Tuchel ha pesado la pobre campaña de Alexander con el Real Madrid. A las dificultades para aclimatarse al juego del equipo, primero con Xabi Alonso y después con Álvaro Arbeloa, se unieron dos lesiones musculares de importancia que lo dejaron fuera de combate en dos fases importantes de la temporada. Los técnicos tuvieron que recurrir a Fede Valverde cuando estaban lesionados tanto el inglés como Dani Carvajal, y finalmente fue el veterano capitán el que se impuso y ha cerrado la campaña en el once inicial.

Pese a todo, tampoco Carvajal parece que estará en el Mundial de 2026 y ya anunció su retirada al finalizar esta campaña, que el Real Madrid cerrará el sábado en el Santiago Bernabéu frente al AThletic Club. Sería el tercer madridista que se pierde la cita de México, Estado Unidos y Canadá, pues tampoco Eduardo Camavinga entró en los planes del seleccionador francés Didier Deschamps.