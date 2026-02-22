Máxima tensión en el Madrid con Arbeloa

Álvaro Arbeloa no ha sido el revulsivo que necesitaba el Madrid para salvar la temporada y tanto la plantilla como Florentino Pérez son conscientes de la situación. El técnico ya tiró la Copa, ha desaprovechado oportunidades clave en la Liga y este martes podría cavar su propia tumba si hay desastre y eliminación en la Champions. La tensión que se vive en el Bernabéu es máxima.

Hasta ahora, Arbeloa había salvado la situación a trompicones a pesar de que ya comenzó muy tocado por su estreno en la Copa cayendo de forma lamentable ante el Albacete en una convocatoria muy arriesgada en la que el entrenador tiró del filial y prescindió de los titulares para acabar tirando la competición.

En Liga había ido trampeando y se colocó líder más por deméritos del Barça que por juego y en el Bernabéu el equipo ha recibido pitos de forma clara. Arbeloa quedó retratado en el primer partido en la Champions ante el Benfica, dónde cayó goleado y dando una imagen poco habitual para un equipo construido para ganarlo todo.

Este martes, y tras la derrota ante Osasuna, el Madrid debería rematar la faena para pasar a octavos de la Champions en el Bernabéu ante el Benfica. El 0-1 allana el camino pero ya nadie del Madrid las tiene consigo. Y un KO podría desenvocar en una crisis sin precedentes para Florentino Pérez, aval personal para un Arbeloa que no convence ni a los jugadores.

Su gran mérito ha sido recuperar a Vinicius, futbolista que con Xabi Alonso no tenía la mejor relación, pero nada más. El fútbol del Madrid es inexistente y la racha de victorias en Liga ha llegado por las individualidades del brasileño y Mbappé y la eficacia de Courtois en la portería. El equipo no ha mejorado tras el adiós de Xabi y existe la sensación de una cierta autogestión de los futbolistas, que no puede conducir a un buen camino.

Florentino Pérez se resiste a dar la temporada por perdida y soñaba con llegar lejos a la Champions y competirle esta Liga al Barça de Flick. El trompazo en Pamplona ha dejado muy tocado a Arbeloa y la Champions podría ser su sentencia, ya que queda mucha temporada por delante y el ambiente sería irrespirable con la afición y en el vestuario si se da un accidente ante el Benfica.

Los futbolistas empiezan a no creer en todo lo que está sucediendo y en la zona noble del Bernabéu no se explican la gestión de Arbeloa. Sus decisiones para contentar jugadores -sorprendió la titularidad de Carvajal tras quejarse- y, sobre todo, los cambios que realiza durante los partidos son inexplicables. De hecho, nunca ha cnseguido remontar un partido que comienza perdiendo.

Su contrato es indefinido y en el Madrid deseaban que ganara algún título para comenzar un nuevo proyecto con él. Hoy por hoy, esto ha saltado por los aires y el martes, incluso, podría avanzarse una rescisión que nadie desea en la zona noble del Bernabéu porque no hay sustitutos y porque febrero es demasiado pronto para colocar a un tercer inquilino en el banquillo.