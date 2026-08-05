Máxima tensión: llega la hora de la verdad en el caso Vinicius

El reloj ha dejado de correr. Esta semana está marcada en roja en Valdebebas como decisiva para intentar desbloquear una renovación que lleva meses estancada y que, a estas alturas del verano, ha entrado en un punto de gran tensión. La reunión prevista entre Vinicius Jr y el Real Madrid supondrá un antes y un después en los planes de ambos.

La voluntad del Real Madrid sigue siendo la misma que ha mantenido desde el inicio de las conversaciones: renovar a Vinicius y que siga siendo uno de los grandes referentes del proyecto. Eso sí, el conjunto blanco considera que ha llegado el momento de obtener una respuesta clara. El club no quiere afrontar la temporada con la posibilidad de que una de sus estrellas pueda abandonar el club libre el próximo verano con todo lo que ello implica.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tendrá la última palabra con Vinicius / EFE

El principal problema continúa siendo económico. La propuesta del Real Madrid se sitúa en torno a los 22 millones de euros netos por temporada. Sin embargo, el jugador y su entorno reclaman una prima de fidelidad prorrateada que elevaría sus ingresos hasta unos 30 millones de euros netos por campaña.

En el Santiago Bernabéu entienden que aceptar esa exigencia supondría romper una de las líneas rojas de la política salarial del club. El Madrid nunca ha sido partidario de conceder primas de renovación de semejante magnitud y teme que abrir esa puerta termine provocando un efecto dominó en futuras negociaciones con otras estrellas de la plantilla.

Vinícius, en un entrenamiento reciente con el Real Madrid / Real Madrid

La postura de Vinicius, sin embargo, encuentra respaldo en un argumento reseñable como es la situación contractual de Kylian Mbappé. Aunque el salario fijo del francés no se aleja excesivamente del que pretende el brasileño, la importante prima de fichaje que recibió tras llegar libre desde el PSG dispara su remuneración total hasta situarlo en un escalón muy superior al de cualquier otro jugador de la primera plantilla.

Vinicius considera que ha sido una pieza fundamental en los últimos éxitos del Real Madrid y entiende que su contrato debe reflejar un estatus adecuado. Si la reunión prevista para las próximas horas concluye sin un acuerdo, el escenario cambiará de forma considerable. En el Real Madrid existe la convicción de que no pueden permitirse llegar a 2027 con el futbolista sin renovar, por lo que comenzarán a estudiar seriamente la posibilidad de abrir la puerta a una venta durante este mismo mercado si las posiciones no se acercan.

Florentino Pérez charla con Vinicius / EFE

Mientras tanto, varios gigantes europeos siguen muy atentos a la situación. El Arsenal aparece como uno de los clubes que monitorizan con mayor interés la negociación y estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico si detecta que la ruptura entre el Real Madrid y Vinicius es definitiva. Algunas informaciones apuntan a que ya ha habido contactos entre el equipo londinense y el clan del brasileño, aunque por la parte del jugador lo han negado de manera rotunda.

La reunión será una prueba de fuerza entre dos partes que mantienen la voluntad de seguir unidas, pero que todavía están lejos de encontrar un acuerdo definitivo. El futuro de Vinicius está cada vez más cerca de decidirse.