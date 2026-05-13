Máxima expectación: ¡Florentino Pérez volverá a hablar esta noche!

Esto no ha acabado. Tras protagonizar una rueda de prensa que ha dado la vuelta al mundo, Florentino Pérez quiere más. Bien sea para aclarar algunos temas que quedaron pendientes, para explicar más detalles sobre las elecciones o para reaccionar a la polémica y las críticas por algunos de sus comentarios, el presidente del Real Madrid volverá a dar la cara esta misma noche.

Florentino estará este miércoles en La Sexta, donde será entrevistado por Josep Pedrerol a partir de las 21:00 horas. Así lo anunció Antonio García Ferreras durante el programa de 'Al Rojo Vivo'. "Será para hablar de todo, también de sus críticas y ataques a los medios de comunicación", explicó el presentador.

La expectación ante una nueva aparición del máximo mandatario del conjunto blanco no deja de crecer. Apenas 24 horas después de dejar atónitos a todos los que le escucharon, el dirigente madridista volverá a dar la cara, lo que también puede indicar que no quedó del todo contento con algunos tramos de su intervención.

Florentino acudirá a una entrevista en la que se espera que dé más explicaciones que las que ofreció en Valdebebas, donde sus mensajes fueron repetitivos y con objetivos muy claros. La falta de autocrítica y los ataques a la prensa marcaron un discurso que en ningún caso dio la sensación de estar bien estructurado.

Este miércoles, el directivo blanco tendrá la oportunidad de corregir algunos errores y mejorar su imagen, tanto de cara al madridismo como de cara a la prensa internacional, donde también ha sido señalado. Además, tras las elecciones anunciadas ayer, lo de hoy puede suponer un punto importante en su campaña.

Esta noche podrás seguir todo lo que diga Florentino Pérez en vivo en la web de SPORT. El minuto a minuto de su entrevista y el análisis más completo.