¡Mbappé, fuera de la lista ante el Benfica: KO por la rodilla!

Kyllian Mbappé no está bien y deberá parar unos días para intentar solventar sus problemas en la rodilla izquierda, dónde sufre problemas tras el esguince que sufrió en la articulación a principios de temporada. El futbolista tuvo que retirarse del último entrenamiento previo al duelo de Champions y las pruebas que le realizaron aconsejaron que no jugara ni un minuto para evitar una lesión mucho más grave. El francéss, a pesar de que deseaba estar sí o sí en el campo, no saltará al césped.

La alarma se activó ayer por la tarde cuando desde Francia aseguraron que Mbappé estaba lesionado. 'L'equipe' ya apuntaba a la baja segura del jugador y todo está pendiente de la lista de convocados que dará el club blanco en las próximas horas. El técnico, Álvaro Arbeloa, era partidario que el francés estuviera en la lista para arropar al resto de sus compañeros y jugar al despiste con el rival, pero el delantero no está en condiciones de jugar. Los problemas ofensivos son graves porque Rodrygo es baja y Bellingham sigue KO.

La lista / R.Madrid

La gran preocupación del Madrid es el tiempo de baja que pueda estar Mbappé. El jugador ya quiso forzar para estar presente en la Supercopa de España en la que llegó a viajar en las horas previas a la final ante el Barça. Ahí solo pudo disputar unos minutos y se le vio mermado. Desde entonces, Mbappé ha sido sometido a un tratamiento conservador en el que ha ido superando semanas hasta que no ha podido más. Hay temor de que la dolencia pueda haber ido a más, por lo que el tiempo de baja que podría estar sería muy superior al esperado.

Mbappé es el gran baluarte del Madrid y quien está sosteniendo al equipo en esta fase de la temporada. De hecho, es la gran baza del conjunto blanco para ganar algún título este curso ya que sus números son estratosféricos. Lleva 38 goles en 33 partidos disputados, aunque en las últimas jornadas Vinicius ha estado más acertado. El francés ya estuvo flojo en Pamplona ante Osasuna y debe parar. Un problemón para el Madrid.