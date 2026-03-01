Matthäus 'viste' de blanco a un objetivo del Barça: "Si tiene la oportunidad de ir a un club como el Real Madrid..."

Desde hace meses, la situación de Nico Schlotterbeck acapara titulares en los medios alemanes. El defensa del Borussia Dortmund termina contrato en 2027 y no hay noticias positivas en torno a una renovación, por lo que todo hace indicar que podría salir en el próximo mercado de fichajes veraniego, cuando solo le quede un año de contrato.

Ante esta oportunidad de mercado, son muchos los clubes que han sido relacionados directamente con el central. Schlotterbeck estuvo en la agenda del Barça en esa intensa búsqueda de un central zurdo tras la marcha de Íñigo Martínez.

Schlotterbeck , en un partido con el Borussia Dortmund / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

A pesar del seguimiento, el conjunto blaugrana se autodescartó por el momento en la pugna por el fichaje debido a motivos deportivos y económicos, ya que el fichaje podría costar entre 45 y 50 millones de euros. Mientras tanto, el Real Madrid ha ido ganando enteros como posible destino.

Posible salida al Madrid

En el último partido ante el Bayern, Schlotterbeck fue uno de los grandes protagonistas. El central abrió la lata en el Klassiker y desató las especulaciones con su celebración. Primero, realizó su ya reconocida flexión de bíceps y, justo después, hizo un corazón con las manos.

"El corazón es señal de que, al menos, disfruta jugando aquí", afirmó el exfutbolista Lothar Matthäus en Sky Sport. A pesar de todo, la leyenda del fútbol alemán tiene claro que si aparece un grande, el Borussia Dortmund tiene pocas opciones de retenerlo e incluso se atreve a señalar un destino concreto.

Nico Schlotterbeck en acción con el Borussia Dortmund / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

"Lo está haciendo bien en el Dortmund. Claro que, si tiene la oportunidad de ir a un club mucho mejor como el Real Madrid, entonces solo podemos desearle lo mejor y esperar que acierte con la decisión", señaló Matthäus. "Sabe lo que tiene aquí. Su posición en el equipo y en el club. El Dortmund lo necesita", concluyó.

El Real Madrid se encuentra inmerso en la búsqueda de varios perfiles para el próximo verano. Entre ellos, la posición de central es una de las más importantes. Alaba saldrá con casi total seguridad, la continuidad de Rüdiger tampoco está clara y el primer año de Huijsen no ha cumplido las expectativas, por lo que el club busca un perfil consolidado que pueda asentarse como titular y ofrecer garantías inmediatas, además de permitir una rotación más segura dentro de la plantilla.

Schlotterbeck no sería una opción barata, pero viendo como otras opciones (Guehi o Upamecano) ya se han decantado por otros clubes, el alemán aparece como el gran favorito junto a Konaté, que termina contrato este verano. Desde el conjunto blanco incluso se valora la llegada de dos futbolistas para esa zona, incluido el posible regreso de Jacobo Ramón.