Matías Prats, periodista: "Arbeloa no está capacitado para entrenar al Real Madrid"

Arbeloa se la juega este miércoles ante el Benfica. El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al conjunto luso de José Mourtinho (expulsado), tras la victoria en la ida por 0-1 en el Estadio da Luz.

La victoria se sumergió en un partido marcado por el polémico incidente de Prestianni sobre Vinicius. En Portugal, la lectura del incidente se ha hecho de distintos prismas. "No sé qué dijo Prestianni. Sé lo que Vinícius dijo que oyó. Ambos, y también otros, tuvieron más momentos en los que se taparon la boca mientras hablaban. No me molesta que se tapen la boca y hablen solo entre ellos. Forma parte del código. Protegerse significa que puede no ser bonito, pero no necesariamente que sea delictivo ni racista", defiende Luís Mateus, editor ejecutivo de A Bola, quien analizó para este diario la previa a un duelo que ha dejado marcado al fútbol portugués y mundial.

En Lisboa se considera que la crisis destacada en el club más importante de Portugal -en cuanto a seguimiento y reconocimiento social- ha provocado un grave daño reputacional cuya gestión ha generado todo tipo de comentarios. De un lado están los que consideran lícita la defensa a ultranza del Benfica, como plasmó en su último comunicado: "Nos reafirmamos en nuestro compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en nuestra actuación diaria, comunidad global, labor de la Fundación Benfica y en figuras destacadas de la historia del club, como Eusébio".

Matías Prats duda de Arbeloa

Sin embargo, Arbeloa se tiene que centrar en lo deportivo. A los blancos les queda LaLiga y la Champions, como las únicas competiciones a las que pueden aspirar a levantar un título. Aunque el panorama, sin embargo, está complicado. Tras un largo camino en el Madrid Castilla, Arbeloa ha llegado al primer equipo del club de su vida, tras sustituir a Xabi Alonso en los banquillos después de la destitución del 12 de enero de 2026.

El periodista Matías Prats, en 'El Marcador' de Radio Marca, afirmó que Arbeloa no es el entrenador indicado para estar en los banquillos del Real Madrid. “Tengo la sensación de que Arbeloa no está capacitado para ser entrenador del Real Madrid. La oportunidad le ha llegado demasiado pronto”, dijo el periodista en Marca.

La derrota del pasado fin de semana en Osasuna hizo mucho daño. El Real Madrid perdió el liderato (que duró una semana) y la liga parece, otra vez, gris. “Desmontó la defensa. No puedes salir al campo de Osasuna sin Rüdiger, poniendo a Carvajal contra el jugador más veloz del campeonato y con Álava aún sin ritmo. Además, se equivocó en los cambios: sentó a Valverde, el sostén del equipo, y colocó a Gonzalo en la derecha, cuando ha demostrado que no rinde de extremo”, señaló.

Cuestión de jerarquía

El periodista también cuestionó la falta de liderazgo del entrenador a la hora de tomar decisiones con algunos 'egos' del vestuario. “No se atreve a sentar a Mbappé o a Vinicius por muy mal que estén. Le falta personalidad al entrenador del Real Madrid, le falta personalidad”, dijo Matías Prats.

“¿De verdad la excusa es miércoles-domingo? ¿En el Madrid? Si en el Madrid no estás acostumbrado a jugar miércoles-domingo, apaga y vámonos”, concluía.