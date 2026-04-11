REAL MADRID
Las redes estallan contra Matias Prats por sus palabras tras el Real Madrid-Girona: "Lo de ayer era un homenaje al ínclito Negreira"
El presentador de ElDesmarque Mediodía desató una oleada de críticas después de cuestionar con dureza el arbitraje y el VAR en la acción del penalti no señalado a Mbappé
La polémica del Real Madrid-Girona no terminó en el césped. Tras el empate en el Santiago Bernabéu y la acción en la que Kylian Mbappé terminó ensangrentado reclamando penalti, las palabras de Matías Prats en su editorial televisivo se convirtieron en el verdadero epicentro del debate público.
El periodista calificó la jugada como "un penalti como una catedral" y criticó tanto al árbitro como al VAR por no intervenir. Pero lo que realmente agitó las redes fue su frase más irónica: “Lo de ayer era un homenaje al ínclito Negreira”.
Reacciones en cadena en redes sociales
La referencia al llamado "caso Negreira" provocó una reacción inmediata. Usuarios de X acusaron al presentador de exagerar, politizar el arbitraje o incluso de alimentar teorías conspirativas en un contexto ya de por sí inflamable.
Otros, en cambio, defendieron su postura, asegurando que la acción sobre Mbappé era "inexplicable" y que la crítica de Prats reflejaba el sentir de muchos aficionados.
El foco vuelve al arbitraje
Más allá de la tormenta digital, la jugada continúa generando análisis. Ni el árbitro de campo ni la sala VOR consideraron punible el contacto que dejó a Mbappé con la frente abierta, una decisión que ha reabierto el debate sobre la consistencia del VAR y la falta de criterios unificados.
Mientras tanto, el empate del Real Madrid queda relegado a un segundo plano frente a una controversia que promete seguir ocupando titulares.
Un editorial que no pasará desapercibido
El comentario de Matías Prats, lejos de diluirse, ha colocado al periodista en el centro de la conversación. Su tono directo, su crítica al colegiado, al que describió como "más chulo que un ocho", y su dardo al sistema arbitral han convertido su editorial en uno de los momentos más comentados del fin de semana futbolístico.
- La postura de la UEFA ante la queja del Barça por el arbitraje
- Unanimidad en el Barça con Szczesny
- Jota Jordi sentencia lo que pasará con el Barça y el Real Madrid en Champions: 'Es imposible
- Máxima precaución con Pedri
- David Bernabéu lo confiesa: "Nunca pensé que diría esto del Barça de Flick"
- Barcelona - Atlético: reacciones del partido de cuartos de la Champions League
- Ter Stegen se suma a la operación remontada
- Pep Guardiola y Busquets se tienden la mano y compran un 28% de la socimi de viviendas de Alquiler Seguro