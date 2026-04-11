Las redes estallan contra Matias Prats por sus palabras tras el Real Madrid-Girona: "Lo de ayer era un homenaje al ínclito Negreira"

La polémica del Real Madrid-Girona no terminó en el césped. Tras el empate en el Santiago Bernabéu y la acción en la que Kylian Mbappé terminó ensangrentado reclamando penalti, las palabras de Matías Prats en su editorial televisivo se convirtieron en el verdadero epicentro del debate público.

El periodista calificó la jugada como "un penalti como una catedral" y criticó tanto al árbitro como al VAR por no intervenir. Pero lo que realmente agitó las redes fue su frase más irónica: “Lo de ayer era un homenaje al ínclito Negreira”.

Reacciones en cadena en redes sociales

La referencia al llamado "caso Negreira" provocó una reacción inmediata. Usuarios de X acusaron al presentador de exagerar, politizar el arbitraje o incluso de alimentar teorías conspirativas en un contexto ya de por sí inflamable.

Otros, en cambio, defendieron su postura, asegurando que la acción sobre Mbappé era "inexplicable" y que la crítica de Prats reflejaba el sentir de muchos aficionados.

El foco vuelve al arbitraje

Más allá de la tormenta digital, la jugada continúa generando análisis. Ni el árbitro de campo ni la sala VOR consideraron punible el contacto que dejó a Mbappé con la frente abierta, una decisión que ha reabierto el debate sobre la consistencia del VAR y la falta de criterios unificados.

Mientras tanto, el empate del Real Madrid queda relegado a un segundo plano frente a una controversia que promete seguir ocupando titulares.

Un editorial que no pasará desapercibido

El comentario de Matías Prats, lejos de diluirse, ha colocado al periodista en el centro de la conversación. Su tono directo, su crítica al colegiado, al que describió como "más chulo que un ocho", y su dardo al sistema arbitral han convertido su editorial en uno de los momentos más comentados del fin de semana futbolístico.