Mathäus: "Schlotterbeck ha impuesto una cláusula de salida para dejar una rendija abierta al Madrid"

El futuro de Nico Scholtterbeck ha sido uno de los culebrones del fútbol alemán en los últimos meses. Finalmente, el futbolista renovó hasta el 2031, pero imponiendo una cláusula de rescisión que va entre los 50 o 60 millones de euros. El exjugador, Lothar Mathäus, reveló detalles de las negociaciones y dejó claro que el Madrid está detrás de toda esta decisión: "Cuando el Real Madrid pregunta por un jugador, uno quiere dejar una puerta abierta, al menos una pequeña rendija por la que pueda pasar. Su corazón estará en Dortmund. Pero quiere mantener esa puerta abierta", aseguró en 'Sky90'.

Mathäus fue comprensivo con el futbolista e indicó que varios jugadores han hecho lo mismo y por ello no han sido pitados tal y como sucedió con Schlotterbeck y la afición del Dortmund tras conocerse su renovación: "Eso pasa con Upamecano, con Musiala, pasa con todos los jugadores. Si tiene esa posición, debería poder usarla".

De hecho, Mathäus indicó que el futbolista podría haberse ido este verano a un precio más bajo o el próximo año con la carta de libertad y no lo ha hecho, algo que acabará beneficiando al Borussia Dortmund: "El BVB se encuentra en una mejor situación financiera a pesar de la cláusula que sin una prórroga de contrato: en caso de traspaso, el Dortmund puede esperar entre 25 y 30 millones de euros más de lo que podría haber percibido ahora".

Mathäus, incluso, reveló detalles de las negociaciones y explicó que fue el Dortmund el que planteó esta situación para renovarle: "No se toma una decisión así solo. Sé quién impulsó la cláusula, pero no voy a decirlo. Es alguien del Borussia Dortmund. Cuatro o cinco personas se sientan alrededor de una mesa y una de ellas dice: 'Vale, antes de que se vaya sin esta cláusula de rescisión y no renueve su contrato, se la daremos' y así lo hicieron".

En Alemania no tienen dudas de que el futbolista está esperando un gesto del Real Madrid o del Bayern para cambiar de equipo, pero que por ahora no ha habido contactos directos, por lo que ha decidido renovar subiendo mucho su salario a la espera de lo que pueda pasar por el futuro con una cláusula de salida ya cerrada.