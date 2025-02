Mateu Lahoz sobrevuela como candidato a la presidencia de los árbitros

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) vive tiempos convulsos. Su presidente, Medina Cantalejo, está en el punto de mira y desde el Real Madrid están presionando para que sea sustituido. Una opción posible a final de temporada, pero mucho más por ser una herencia de Luis Rubiales que por los movimientos encabezados por Florentino Pérez.

El Real Madrid quiere un cambio radical que pasaría por la marcha de Medina Cantalejo, presidente del CTA, y Clos Gómez, máximos responsables del VAR. Fuentes federativas consultadas por SPORT señalaron que no hay ni mucho menos una decisión tomada respecto a lo que puede pasar a partir del próximo verano, si bien también están empezando a salir nombres de candidatos.

Uno de los más impactantes es el de Mateu Lahoz. El ex árbitro valenciano fue 'jubilado' por Medina Cantalejo al término de la temporada 2022-23 alegando que "había cumplido una etapa". Desde entonces, Meteu ha mantenido protagonismo por sus apariciones mediáticas en Movistar y la Cadena COPE. Su tono tiende a ser crítico con la actual estructura arbitral y su llegada podría significar un cambio radical respecto al funcionamiento actual.

De todos modos, Mateu tampoco es el ex colegiado que a priori congregue mayor consenso. El Madrid no quiere nada que huela con el pasado y se relacione con Enríquez Negreira, aunque valorarían positivamente un giro respecto a hoy en día. De todos modos, Rafael Louzán, presidente de la Federación, de llevar a cabo la revolución, será independiente y no se dejará guiar ni mucho menos por los deseos del Real Madrid.

La sombra de Velasco Carballo

Según avanzó 'As', hay otros candidatos que generarían un mayor consenso. Entre ellos destacaría la figura más anónima de Alonso Fernández, quien fue juez de línea con Velasco Carballo y que ahora se encarga de la dirección arbitral en Grecia. Velasco, por su parte, no se plantea volver ahora que se encuentra trabajando con la UEFA.

La misma información apunta a González Vázquez, responsable de los árbitro gallegos con buena sintonía con Rafael Louzán, y Fernández Borbalán, una figura de prestigio y que se encuentra también trabajando con los árbitros en Bulgaria.

En cualquier caso, la última parte de la temporada se presenta como muy intensa dentro del estamento arbitral que será mirado con lupa en cada una de las 14 jornadas que restan para su término.

El Real Madrid sigue con su campaña a través de su televisión oficial con una estrategia que le está saliendo muy mal. Los árbitros no se están dejando influenciar, como se ha visto en los últimos partidos en los que han aplicado el mismo criterio que con el resto de los equipos. Algo que en la capital no estaban acostumbrados.