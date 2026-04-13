Mateu Lahoz se reafirma sobre el penalti a Mbappé: "El VAR le debería haber ayudado"

La polémica por el penalti no señalado a Kylian Mbappé en el Real Madrid-Girona ha vuelto a encenderse después de que El Día Después publicara un vídeo en el que se pueden leer claramente los labios de varios jugadores y conocer sus reacciones inmediatas dentro del campo.

Las imágenes muestran sorpresa, protesta y comentarios que no se habían percibido en directo, lo que ha reavivado la discusión sobre la decisión arbitral.

En este contexto, Mateu Lahoz ha ofrecido un análisis detallado de la jugada, reafirmándose en que la acción debía haberse sancionado. El exárbitro insistió en que, en su opinión, "el VAR le debería haber ayudado y señalar penalti", una frase que resume su postura sobre la falta de intervención desde la sala VOR.

El análisis técnico: un error de percepción y de interpretación

Lahoz explicó que está convencido de que Javier Alberola Rojas centró su atención en la parte baja de la acción, sin fijarse en el contacto superior que afecta a Mbappé. Según él, este tipo de errores de enfoque son más habituales de lo que parece, y los árbitros tienden a protegerse con un "nada, nada" que cierra la puerta a reconsiderar la jugada en directo.

El excolegiado también discrepó de la interpretación del VAR, que consideró la acción como un choque fortuito. Lahoz defendió que no se trató de un simple contacto, sino de un movimiento claro del defensor que altera la trayectoria del delantero. Para él, ese gesto convierte la acción en temeraria, no por las consecuencias físicas, sino por la naturaleza del movimiento defensivo.

El protocolo actual permitía más intervención

Otro de los puntos que subrayó Lahoz fue el margen de actuación que ofrece el protocolo arbitral actual. Recordó que, con las modificaciones recientes, el árbitro principal puede solicitar asistencia al VAR si siente que ha perdido información relevante o si la acción le sorprende.

En su opinión, este matiz demuestra que había espacio para corregir la decisión inicial y que la coordinación entre el árbitro de campo y la sala VOR no funcionó como debía.

Un fallo colectivo

Para Lahoz, la jugada no refleja solo un error individual, sino un problema de trabajo en equipo. Considera que el conjunto del equipo arbitral se equivocó, tanto en la percepción inicial como en la interpretación posterior desde el VAR.

La publicación del vídeo de El Día Después ha añadido nuevas capas al debate, mostrando cómo reaccionaron los jugadores en tiempo real y reforzando la idea de que la acción merecía una revisión más profunda.