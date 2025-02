Mateu Lahoz estalla por el penalti contra el Madrid: "Es muy increíble, esto es cambiar el deporte"

La polémica no faltó a su cita en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid disputado en el Santiago Bernabéu. Una de las jugadas clave del encuentro, que finalizó con empate a uno, fue muy protestada por parte del equipo de Carlo Ancelotti. El penalti de Tchouaméni sobre Samu Lino en la media hora de juego, que transformó el argentino Julián Álvarez para adelantar a los de Simeone, generó mucha controversia.

Una de las reacciones más destacadas a la pena máxima, que Soto Grado no vio en directo y señaló tras consultarlo con el VAR, fue la del exárbitro Antonio Mateu Lahoz en ‘Tiempo de Juego’ de la ‘Cadena COPE’. “Es muy increíble que hayamos llegado a que se arbitre a través de la foto, a través de la instantánea, a través de algo que no está relacionado con la naturaleza del juego. Esto es cambiar un deporte que nos ha apasionado durante muchísimos años, y siguen erre que erre”, criticó el excolegiado valenciano.

“El árbitro tiene la última palabra y no tiene por qué hacer caso al VAR, me pasó a mí en un Alavés-Betis”, añadió Mateu Lahoz sobre la gran jugada polémica de un derbi entre Madrid y Atlético que finalizó con un excelente resultado para el FC Barcelona, que pese a la mala racha en Liga que encadenó entre finales de 2024 e inicios del presente año depende de sí mismo para proclamarse campeón de LaLiga EA Sports. Los de Flick no pueden desaprovechar esta magnífica oportunidad y sumar los tres puntos esta noche en el Pizjuán.